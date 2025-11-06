El Barça assalta la Bombonera i remunta al segon temps un Reus intens (3-5)
Els locals van encetar el duel endollats, però van acabar negats a porta
No va poder ser. El Barça va assaltar la Bombonera després de remuntar a un Reus que va engegar el partit amb superioritat en esforços i en el marcador. Els blaugrana van superar el domini reusenc a la segona part aprofitant les seves ocasions per endossar la primera derrota del Reus a la Champions.
Amb l’aire vibrant d’una Bombonera plena a vessar, el Reus Deportiu va sortir a la pista carregat d’adrenalina. Els primers segons van ser roig-i-negres i la insistència en la mossegada va tenir un premi immediat. Joan Salvat va liderar un contracop emportant-se la pilota com podia. Això, no va trontollar quan va arribar a l’àrea: va buscar-se l’espai i va superar Sergi Fernández per sota el cos per marcar l’1-0.
El gol era l’ingredient adequat per acabar de fer embogir l’ambient, i amb els seus, el Reus va posar contra les cordes al seu rival. Només Sergi Aragonès, exroig-i-negre, qui feia moure el Barça.
El ritme del partit es va aturar en sec. Dues grogues per al Reus per protestar i un temps mort del Barça van abaixar les revolucions, just el que necessitava el conjunt blaugrana. Amb el duel ben fred, Aragonès va trencar el gel amb un nou tret llunyà que, ara sí, va sorprendre Ballart després de tocar a l’estic de Martí Casas i va igualar l’encontre.
El partit es va començar a animar i exigir a les dues porteries. El Reus necessitava el seu golejador per aguantar el torcebraç i aquest va aparèixer. Martí Casas va pescar un refús per marcar el 2-1 i mantenir l’avantatge local.
De nou amb la superioritat a l’electrònic, Jordi Garcia va dominar la situació. El control roig-i-negre va ser total i el Barça només podia aparèixer amb tirs llunyans. Dominar i controlar a una potència com el Barça, però, és més que difícil. La necessitat blaugrana va capgirar domini. El talent blaugrana va aparèixer quan Eloi Cervera, derrapant, va deixar plantat la seva marca per sorprendre Ballart i posar el 2-2 tot just abans del descans.
Ferida
El descans va donar ales al Barça. Només va necessitar dos minuts per glaçar l’ambient a la Bombonera. De nou, havia de ser Sergi Aragonès, que va creuar un xut per avançar el Barça en el marcador per primera vegada.
El 2-3 va ser un cop dur que va deixar sense idees als de Jordi Garcia. Les possessions del Reus s’allargaven sense trobar manera de finalitzar-les i, en un d’aquests dubtes, el Barça va robar i Alabart va enviar la bola a l’escaire. El Reus va anar agafant velocitat i Jansà va retallar distàncies rematant al fons de la xarxa un centre-xut de Maxi Oruste. Amb tot, l’alegria no va durar gaire, perquè quan el partit es va trencar en les transicions, Ferran Font va posar el 3-5.
Les coses no sortien així es va veure quan Martí Casas va errar un penal i, tot seguit, el ferro evitava el gol per segona vegada consecutiva. Fins i tot, el Reus no va ser capaç d’aprofitar la superioritat numèrica. Això sí la intensitat no va faltar fins que la derrota va arribar.