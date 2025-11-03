Reus Deportiu vs. HC Sant Just
Joan Salvat lidera un Reus Deportiu que no vol perdre l’estela del líder
Els roig-i-negres trenquen el mur del Sant Just i igualen al Barça
El Reus Deportiu Brasilia funciona al ritme del líder. El conjunt de Jordi Garcia aprofita la punxada del Barça per situar-se colíder després de vèncer un partit d’insistència contra un defensiu Sant Just. El capità Joan Salvat va tornar a fer-ne de les seves per encarrilar l’últim duel abans de tornar a la Champions.
Els roig-i-negres van saber des del primer moment que no seria un partit fàcil. El Sant Just va establir una defensa numantina difícil de digerir per a l’atac reusenc. Amb velocitat, amb calma i precisió o també al contracop, el Reus ho provava tot, però no hi havia manera per superar Gerard Camps.
Si des de la continuïtat no es podia trencar el mur visitant, seria des de la distància. Després de tota una primera meitat d’intents, Guillem Jansà va celebrar la seva renovació obrint la llauna amb un xut potent des de l’exterior que va sorprendre el Sant Just. El gol va obrir la caixa dels trons i, el que no havia passat en 20 minuts, va passar en 5. Corominas va aprofitant un contracop per superar a Ballart i posar l’1-1 de la discòrdia. Això no va acabar-se aquí perquè, un minut després, el capità Joan Salvat va aparèixer per fintar el porter visitant i marcar el 2-1 abans del descans.
El Reus no en tenia prou amb el 2-1 i, amb el partit més obert, els atacs tenien més èxit. Això sí, el 3-1 va arribar amb una pena màxima. De nou el capità Joan Salvat va aparèixer per sentenciar el partit marcant el 3-1 de penal. Quedava molt de segona part, però el marcador no es va tornar a moure i el Reus va certificar un triomf que l’impulsa abans de la Champions.