Reus Deportiu
El Reus Deportiu renova Guillem Jansà fins al 2030
El jove jugador del planter continuarà a l'equip que l'ha vist créixer des dels quatre anys
El Reus Deportiu Brasilia ha anunciat la renovació de Guillem Jansà fins al 30 de juny de 2030. El defensa de 20 anys continuarà vinculat al club que l'ha vist créixer des dels quatre anys.
El jove jugador enceta enguany la seva segona temporada com a membre del primer equip de ple dret i s'ha convertit en una peça clau en l'esquema de Jordi Garcia. La intensitat és la seva millor qualitat i ja ha demostrat que es pot deixar la pell per l'escut.
El '33', que la temporada passada (la de la seva estrena amb el primer equip) va disputar 40 partits anotant 8 dianes, ha estat internacional en categories sub-17 i sub-19, i l'estiu passat va completar l'stage preeuropeu amb la Selecció Espanyola Absoluta.
Cal destacar que l'estiu passat Jansà va firmar el seu primer contracte professional com a jugador del Reus Deportiu Brasilia, signant fins al 2027. Ara, poc més d'un any després, el defensa ganxet perllonga el seu contracte fins al juny del 2030.
Pel que fa a la renovació, Jansà va destacar que «el meu somni, des de ben petit, ja era jugar amb el primer equip del Reus Deportiu. A partir d'ara només puc dir que treballaré com ningú per donar-ho tot per la meva estimada samarreta».