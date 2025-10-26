Calafell-Reus: el derbi
Empat fulgurant entre Reus i Calafell (3-3)
Els reusencs van aixecar un 3-0 en la segona meitat
Un derbi no pot ser tranquil. El Calafell i el Reus Deportiu van signar un empat fulgurant en el qual els roig-i-negres es van quedar a un pas de completar la remuntada en el Joan Ortoll. Els de Guillem Cabestany van assolir un 3-0 a base d’encert a la primera meitat, mentre que el conjunt de Jordi Garcia van acabar superant el mur de Martí Serra en una segona part treballada en la qual la connexió Casas-Casas va brillar.
La igualtat en el derbi no va trigar gaire en trencar-se. Als cinc minuts d’encontre, Marimon va sorprendre Càndid Ballart amb un tir potent des de l’exterior per posar l’1-0. Aquesta és l’especialitat del conjunt verd-i-blanc i ho van demostrar sempre que van tenir l’espai. El Reus es va posar la granota de treball i va establir el domini de la bola. Amb tot, sempre es topaven amb el mateix mur. Martí Serra era tot un pop sota els pals del Calafell. Ho aturava tot i, poc a poc, també va accelerar el duel. Les aturades es convertien ràpidament en transicions on el Calafell feia mal i, en una d’aquestes, Biel Pujades va posar el 2-0. Centre que el jugador verd-i-blanc va poder rematar per fer una ferida a l’equip reusenc.
La idea dels de Jordi Garcia no va canviar i va estar ben a prop de perforar la porteria de Serra. Oruste va pispar la bola a Jero i es va plantar davant Serra. Amb tot, el seu remat va acabar estavellant-se al pal, ballant sobre la línia de gol per després marxar, una acció que va deixar atordit a l’atacant argentí. Semblava inversemblant, però malgrat el domini i l’atac reusenc, qui regnava era el Calafell. Els locals castigaven els forats entre les files visitants i, de nou des de gairebé mig del camp, Biel Pujadas posava el 3-0 que induïa a l’èxtasi al pavelló, mentre que Ballart es desesperava.
Entre retrets i tensió, el partit es va encaminar al descans amb un càstig massa contundent per al Reus, però també amb una lliçó d’encert per part del Calafell.
No calia que Jordi Garcia revolucionés el partit al descans, sinó mantenir el ritme d’un Reus que només li faltava superar el mur de Martí Serra. D’aquesta manera, el conjunt roig-i-negre va sortir amb la mateixa intensitat i va tornar a establir el domini.
Les seves incursions a l’àrea van tenir premi amb un penal que el capità Joan Salvat va transformar. Era el 3-1, la remuntada encara estava lluny, però s’havia trencat el gel. Les internades començaven a tenir més perill i el Calafell es va veure més tancat al darrere, sense la llibertat de les transicions. Llavors, va sorgir la connexió Casas-Casas. Martí Casas va posar la centrada i Carles la va enviar cap a dins per posar el 3-2.
El partit es va obrir. La necessitat trucava a la porta i el Calafell va fer un pas endavant, però llavors el mur va ser Càndid Ballart. Una aturada del meta es va transformar en un contraatac amb els papers intercanviats. Carles la va posar i Martí va posar l’empat a l’electrònic. Amb el 3-3, el partit es reiniciava i, malgrat que Jepi Selva en va tenir una última de clara amb un aixeca i pica, Ballart va mantenir l’empat fulgurant.