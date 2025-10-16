Hoquei Patins
El Reus Deportiu vol la Bombonera plena per emportar-se el clàssic
Els de Jordi Garcia han encetat la temporada tocats per una vareta i volen allargar la ratxa contra el Barça
El Reus Deportiu Brasilia s’encomana a la Bombonera per allargar la seva ratxa triomfal contra el Barça. Malgrat que la importància a la classificació és relativa, un clàssic sempre s’ha viscut al Palau d’Esports de Reus com una final de Champions i aquest dissabte no serà diferent. Des de l’entitat volen el ple per donar suport al seu equip en un partit que serà un xoc de dinàmiques, després de la derrota dels blaugrana del dimarts.
El conjunt roig-i-negre ha començat la temporada tocat per una vareta i el seu mag aquesta setmana ha sigut Marc Julià. L’olotí va ser qui va obrir la llauna i qui va donar la tranquil·litat en la victòria contra el Rivas i també va encarrilar el triomf contra el Cerdanyola. De fet, en el duel va mostrar la seva màgia anotant un gol d’esquena i colpejant la bola entre les cames.
Per guanyar al Barça, però, es necessita més que màgia i el Reus ha demostrat en aquest inici de temporada que també té arguments. El conjunt roig-i-negre és l’únic equip de l’OK Lliga que ha sortit victoriós en tots els partits de lliga i ho ha fet amb golejada rere golejada. L’equip s’ha mostrat compacte i amb una gran varietat de recursos ofensius, sense dependre tant de Martí Casas.
En defensa els esforços estan donant els seus fruits, més enllà de la seguretat que significa tenir Càndid Ballart sota els pals, també han fet un pas endavant per convertir-se en l’equip menys golejat de la categoria amb només 5 dianes en 4 partits.
La plantilla té per davant dues sessions abans del clàssic, temps suficient per esclarir si Diego Rojas podrà arribar o no al partit. El roig-i-negre es va endur un fort cop contra el Rivas i és dubte de cara al duel de dissabte, tot o que les primeres exploracions mèdiques descarten una lesió greu.
No és determinant
«El partit no serà definitiu per a res, però ens fa molta il·lusió», va destacar el tècnic Jordi Garcia en el postpartit contra el Rivas referint-se al clàssic contra el Barça. De fet, és així, perquè el duel de la jornada 5 tindrà una importància relativa pel que fa a la classificació: «Ser líder ara tampoc serveix de res, però volem el màxim de punts possibles per classificar-nos per a la Copa del Rei», va cloure.
Amb tot, un clàssic sempre és un clàssic i guanyar el Barça, després d’encertar el curs amb una marxa triomfal, serà tot un cop sobre la taula i més tenint en compte que el duel es repetirà en tres setmanes a la Champions.
Que la Bombonera s’ompli
El Reus Deportiu ha engegat una promoció per omplir el Palau d’Esports. Des de l’entitat roig-i-negra posen a la venda una entrada per 10 euros i dues per 15 euros, una bona acció per donar cabuda a tots els interessats que no siguin socis, perquè aquests, segons indica el club, podran utilitzar el seu abonament de temporada per al duel d’hoquei de primer nivell.