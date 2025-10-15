Reus Deportiu
El Reus Deportiu va de golejada en golejada (1-5)
El conjunt roig-i-negre va superar amb facilitat el Rivas abans del clàssic de dissabte
Obrin pas al Reus Deportiu. El conjunt de Jordi Garcia va passar per sobre de l’Hockey Rivas dimarts per confirmar el seu estat de gràcia abans d’afrontar el clàssic contra el Barça aquest dissabte. Els roig-i-negres van completar una golejada que, sumada a les tres anteriors, deixen l’equip líder, invicte i en un gran estat de forma.
Els reusencs visitaven a un equip amb recorregut a la categoria, però que enguany acaba d’aterrar de nou. La il·lusió i empenta del conjunt local van dificultar els primers minuts del duel, però tot es va desencallar gràcies a Marc Julià. Els madrilenys van cometre l’error de deixar espai a l’olotí i aquest va enviar la bola directa al fons de la xarxa des de l’exterior.
El 0-1 ho va facilitar tot per al Reus i també va omplir de dubtes al conjunt local. Els de Jordi Garcia van establir una teranyina en la qual els locals no podien progressar. Era qüestió de temps que el segon arribés i ho va fer amb la combinació de Martí Casas i Pol Martínez. Tots dos van fer un teva-meva perquè Martínez acabés anotant el 0-2 a plaer.
A la represa, el Rivas va dir la seva per trencar la calma que oferia el marcador. En una transició, Sergio Martín va retallar distàncies per encoratjar el conjunt local. L’1-2 i l’esforç dels madrilenys van obligar el Reus a reactivar-se per evitar cap sorpresa.
Els reusencs es van posar la granota de treball i van sentenciar el duel. De nou Julià des de l’exterior va obrir distàncies amb l’1-3 i el capità Joan Salvat va fer l’1-4 quan la defensa local li va tornar una centrada.
Amb l’1-4 i el partit liquidat, l’objectiu era estalviar energies. El Reus va limitar-se a contenir les possibles reaccions locals, però la necessitat dels madrilenys van omplir el marcador de faltes fins a donar la desena. Carles Casas va acceptar el regal i va posar l’1-5 final per a un Reus que ja mira al Barça. Això sí, des del més alt de la classificació.