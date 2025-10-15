Calafell
El Calafell es fa valer al Joan Ortoll amb una golejada al Sant Just (5-3)
Els de Cabestany van gestionar l'avantatge a la perfecció
Al pavelló Joan Ortoll el CP Calafell és una altra cosa. El conjunt de Guillem Cabestany va golejar ahir al Sant Just en un exercici d’efectivitat i gestió. No va trigar el Calafell en mostrar la seva superioritat. Als tres minuts, Biel Pujadas va fer un exercici de qualitat conduint des de camp propi, driblant un defensor amb un toc gràcil per després enviar a plaer la pilota a la xarxa per posar l’1-0.
El conjunt verd va prémer l’accelerador i va tenir el segon de penal, però Mabe no el va transformar. Amb tot, a la següent jugada ho va solucionar marcant el segon. La reacció rival va arribar a l’inici del segon temps amb un gol d’oportunista, però dimarts no era el dia de les remuntades. En un minut. Pujadas i Pujalte van contestar el gol rival amb dos més. Tot un cop de puny que Mabe va culminar amb el 5-1 poc després.
Amb la feina feta i el partit contra el Liceo dissabte, els verds van gestionar l’avantatge i van estalviar energies amb rotacions per deixar només que el Sant Just maquillés el partit amb el 5-3 final.