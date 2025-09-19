Hoquei Patins
El Reus Deportiu Brasilia arrenca el seu camí a la Supercopa d’Espanya contra l’amfitrió
El conjunt reusenc jugarà contra l’Igualada dissabte per un lloc per a la final de diumenge
El Reus Deportiu arrenca aquest dissabte el seu camí a la quarta Supercopa d’Espanya. El conjunt roig-i-negre torna al pavelló de les Comes d’Igualada, l’escenari on el 2019 van guanyar la seva tercera Supercopa. Per afegir-ne una més a les seves vitrines, els reusencs primer hauran de batre als amfitrions.
Tant Reus com Igualada HC arriben al duel després de caure a les semifinals de la Lliga Catalana contra el Calafell i el Barça respectivament i amb la intenció de rescabalar-se en el primer títol estatal de l’any.
El conjunt roig-i-negre arriba amb Càndid Ballart i Martí Casas més rodats, després d’aterrar la setmana passada de la selecció espanyola. Qui està en dubte és Guillem Jansà. El jugador va rebre un fort cop durant el duel contra el Calafell de Lliga Catalana i la seva presència dissabte no està assegurada: «Ja s’ha posat els patins i ha entrat en dinàmica, però encara li queda recorregut i porta els punts. Esperem recuperar-lo per al partit», va destacar el tècnic reusenc Jordi Garcia.
L’entrenador del Reus va analitzar el seu rival apuntant que «serà un duel d’extrema dificultat. Juguen a casa i el factor pista en aquest tipus de tornejos és molt important. A més, s’han reforçat molt bé aquest estiu amb jugadors com Matías Pascual, que ja ha demostrat al Barça la seva capacitat de treball i desequilibri». En aquest sentit, va afegir que «han sumat també dues peces importants del CH Caldes com el porter Arnau Martínez i l’interior Marc González, que complementen un equip fort».
Pel que fa al seu equip, Jordi Garcia va subratllar que «arribem bé, amb moltes ganes de competir i tenim molt clar el partit que hem de fer. Ens ocuparem dels punts forts de l’Igualada per contrarestar-los. El més important de cara al duel és marcar el ritme del partit, sabent les nostres limitacions i fortaleses».
Fa un any, la Supercopa va ser un bon punt de partida per als de Jordi Garcia, quan es van quedar a un pas de sumar el títol. Enguany, els roig-i-negres volen tornar a marcar tendència des del principi: «Volem aixecar la copa, aquest és el compromís que tenim sempre, per l’escut que representem», va cloure.
La polèmica
El Reus Deportiu s’afrontarà contra els amfitrions sense els seus aficionats. El passat dilluns, les penyes d’animació del club Troopers Reus, Front Reusenc, Redblacks i Sudakas van publicar un comunicat conjunt on anunciaven la seva absència al pavelló aquest cap de setmana en senyal de protesta: «S’ha decidit no assistir a la Supercopa a causa dels preus abusius de les entrades. Creiem que per créixer l’hoquei patins no tot s’hi val», resava el text criticant el cost de vint euros per partit. El tècnic Jordi Garcia va apuntar en aquesta línia que «puc entendre l’afició. Entenc que el que hem d’intentar és omplir els pavellons i amb això és difícil. Intentarem portar la copa a Reus perquè estiguin orgullosos de nosaltres».