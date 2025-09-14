Calafell
El Calafell revalida el títol de campió de la Lliga Catalana guanyant el Barça (4-2)
Els de Cabestany van treballar l'encontre i van controlar i castigar a la perfecció les virtuts i defectes del totpoderós conjunt blaugrana
El Calafell és el campió de la Lliga Catalana. El conjunt de Guillem Cabestany va revalidar el títol superant el totpoderós Barça en un partit treballat en el qual Carles Domènech va trencar la balança amb tres gols.
Tot i que és la Lliga Catalana, una final és una final i així ho va plantejar Guillem Cabestany, amb un pla preparat per vèncer al totpoderós Barça. Els verds van utilitzar els primers minuts de termòmetre per veure les intencions del conjunt blaugrana. El Barça no va fer cap incorporació aquest estiu, però sí que va canviar el tècnic amb Ricardo Ares a la banqueta.
El que es va trobar el Calafell és un Barça molt ordenat al darrere, però amb escletxes que habilitaven petites transicions. La primera la va provar Mabe amb un tir errat, però els blaugrana van contestar a l'instant fent treballar Martí Serra. En fase ofensiva, el Calafell tenia poc per fer. La tanca de zona que havia posat el Barça complicava les jugades, així que els verd-i-blancs van apostar pel seu talent amb els tirs des de fora de l'àrea amb un actiu Folguera. En fase defensiva, el porter Martí Serra sostenia l'equip, però amb molt d'ofici. Amb més de deu minuts disputats, el partit estava igualat, però amb la sensació de poder trencar-se en qualsevol moment.
En aquesta calma tensa, Quim Gabarró va voler ser murri i, des de darrere de la porteria, va intentar aparèixer per la banda i rematar sense mirar, però Carles Grau no es va deixar sorprendre. El pas dels minuts donava més exigència a un Barça que volia avançar-se en el marcador. Aquesta petita desesperació va encetar una sèrie de tres tirs exteriors que Martí Serra aturava sense problemes. Cap jugador blaugrana recollia els rebots, un error que el Calafell va aprofitar per fer un forat. En el tercer tir aturat, els de Cabestany van iniciar un contraatac que va enxampar la sòlida defensa del Barça fora de posició. Folguera va passar a Carles Domènech que, tot sol, no va fallar per marcar l'1-0.
Quedaven vuit minuts pel descans, prou temps per a una nova estampida blaugrana. El Barça va pujar la intensitat i es va trobar l'empat en la jugada més inesperada. A l'hora de posar la pilota en joc en un bullying, els blaugrana van ser mçes murris i Marc Grau va recollir la pilota dins de l'àrea per posar-la al fons de la xarxa i deixar el marcador igualat abans del descans.
Control i genialitat
L'inici del segon temps els dos equips van abaixar el ritme considerablement. Tots dos equips allargaven al màxim les seves possessions i les ocasions de gol eren escasses.
El partit no es va activar fins a una genialitat. Jero Garcia es va posar el Calafell a l'esquena i es va recórrer tota la pista, de porteria a porteria, entrant entre tres defensors del Barça per posar la bola al fons de la xarxa i marcar el 2-1. El pla de Cabestany havia sortit a la perfecció. S'havia aprofitat l'oportunitat i el partit es va trencar. Els verds ho van aprofitar per ficar el dit a la ferida. Carlos Domènech va aparèixer per marcar el 3-1 amb un tir fort des de l'exterior que va encendre totes les alarmes del Barça.
Els blaugrana van intensificar el partit i, malgrat que el Calafell va poder fer el 4-1, va perdonar i va ser el Barça qui va marcar el 3-2 a falta de dos minuts. Es van fer eterns, Martí Serra ho va aturar tot i, sense porter, Domènech va aparèixer per sentenciar amb el 4-2 que va servir per revalidar el títol de campions de Lliga Catalana.