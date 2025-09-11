Reus-Calafell: el derbi
El Calafell es treballa la victòria contra el Reus i passa a la final (2-3)
Els verds guanyen el derbi a la Lliga Catalana en un duel marcat per l’estrena del videoarbitratge
El CP Calafell s’emporta el primer derbi de la temporada després de superar per 2-3 al Reus Deportiu a la Lliga Catalana. Els de Guillem Cabestany van aprofitar l’encert amb els tirs exteriors per imposar-se als roig-i-negres i classificar-se per a la final del diumenge, on hauran de defensar el títol contra el Barça.
Malgrat ser pretemporada, un derbi entre Reus i Calafell sempre és intens i aquest no va ser menys. Després d’uns minuts de rodatge, el duel va agafar velocitat amb un intercanvi de transicions en el qual el conjunt roig-i-negre en sortia guanyant. Els de Jordi Garcia s’apropaven amb més perill i al final va tenir premi. Marc Julià es va colar per l’esquerra i, davant del porter, va executar un aixeca i pica de manual per marcar el primer gol del partit.
Una de les novetats de la competició era l’estrena del videoarbitratge i als deu minuts de partit l’eina ja es va convertir en protagonista. Els àrbitres van revisar una jugada en la qual Pol Martínez va colpejar amb l’estic a Jepi Selva després de fallar un tir i van dictaminar que la jugada havia de ser castigada amb una targeta blava. En aquest punt també es va aplicar el nou reglament: la blava no va castigar-se amb una falta directa, però el Reus es va quedar dos minuts en inferioritat.
El Calafell va aprofitar la superioritat sobre la pista per revifar. El gol havia fet molt mal als de Cabestany, però amb un Reus defensant-se amb un home menys, van començar a créixer en el partit. Els verd-i-blancs no van trobar la manera de travessar el mur reusenc, així que Folguera va provar des de lluny. La genialitat va estar encertada i, a un segon per acabar-se la possessió, Folguera va marcar l’empat.
Amb la igualtat de nou sobre la pista, el Calafell va agafar la iniciativa i començava a castigar des de l’exterior. De fet, el segon va arribar amb un nou tir des de fora. Aquesta vegada la bola va tocar a l’escaire, per després tocar a l’esquena de Nil Viña. Jepi Selva, el més llest de la classe, va fer valer la seva veterania i va ser el primer en reaccionar a la jugada per empènyer la bola al fons de la porteria.
El Reus Deportiu encara no havia dit l’última paraula a la primera meitat. La necessitat dels roig-i-negres els va fer créixer i, a un minut pel descans, una triangulació entre Salvat, Julià i Martí Casas va igualar el marcador per 2-2. A només trenta segons per al descans, Guillem Jansà va rebre un cop dur contra la tanca després d’una mala caiguda i va obligar a la ràpida actuació de les assistències mèdiques.
Castiga Mabe
A la represa, els dos equips es van provar amb dues transicions consecutives que van topar a les guardes dels seus porters. Semblava que el guió es mantindria, però el Calafell el va canviar de nou des de fora de l’àrea amb un tir de Mabe que va entrar per l’escaire. El 2-3 va deixar fred al Reus, que va intentar la remuntada durant tot el segon temps, però que no va aconseguir superar a Martí Serra ni amb un tram de superioritat numèrica. El Calafell ja espera el Barça a la final de diumenge a les 12.15 h.