Hoquei
Càndid Ballart i Martí Casas, del Reus Deportiu, competiran a l’Europeu
Els dos han estat convocats per Pere Varias per disputar el Campionat d'Europa que se celebrarà a Portugal
El Reus Deportiu Brasilia està present a la selecció espanyola a través de Càndid Ballart i Martí Casas. Els dos han estat convocats per Pere Varias per disputar el Campionat d'Europa que se celebrarà a Portugal de l'1 al 6 de setembre.
Casas i Ballart van ser l'espasa i l'escut roig-i-negre el curs passat. Ara, ho seran de la selecció per assolir el títol europeu un any després d'haver guanyat el Mundial.