Ni Barça ni Liceo: els millors jugadors de l'OK Lliga són del Reus Deportiu

Ja han passat unes setmanes des que el Barça es va coronar com a campió de l'OK Lliga i l'organització ja ha dictat sentència per atorgar els trofeus als jugadors que millor rendiment han tingut. I no, aquests no han estat ni al Barça ni al Liceo, sinó al Reus Deportiu, que s'ha guanyat la glòria després d'una temporada per a la història.

El jugador designat com a MVP de la temporada no és un altre que Martí Casas. El de Mataró va assolir el seu primer trofeu de jugador millor valorat després de completar una temporada amb 37 gols en 30 partits. Enguany, Casas ha tornat al seu millor nivell i ha abanderat l'equip en una temporada per al record amb la Copa del Rei sota el braç. De fet, bona part d'aquesta competició se li atribueix a ell després d'assolir un pòquer de gols a la semifinal contra el Liceo i una maneta de dianes a la final contra el Lleida. En total, 56 en 50 partits disputats.

L'organització de la competició no valora més enllà que la lliga, però aquest ha sigut, sense cap mena de dubte, l'any de Martí Casas. Un jugador diferencial que ha brillat en l'entorn adequat i que els equips poderosos de les categories desitgen incorporar. Això sí, seguirà de roig-i-negre un any més per continuar escrivint la història del Reus Deportiu amb Jordi Garcia com a tècnic.

L'altre nom propi és el de Càndid Ballart. El porter roig-i-negre ha guanyat el trofeu Carles Trullols, atorgat per l'OK Lliga al millor porter de la categoria. Càndid s'ho ha guanyat amb força perquè ha sigut un dels motius principals de la gran temporada del Reus Deportiu. Si Martí Casas era la llança, Ballart ha sigut el millor escut i ha brillat tota la temporada en totes les competicions. A més, ho ha fet especialment a l'OK Lliga, on ha aturat les més de vint faltes directes que li han xutat al llarg del curs.

El rendiment de Ballart ha sigut excel·lent i se'l recorda especialment per les seves actuacions en la primera ronda de play-off contra el Noia Freixenet, amb una doble aturada clau que va salvar un partit, així com moltes altres tant a la lliga regular com a la Champions. El seu compromís amb el club és total, perquè ja acumula vuit temporades a l'esquena i seran moltes més. És un dels líders del vestidor, home de confiança que també respon sobre la pista i que ha sigut reconegut amb un trofeu ben merescut.