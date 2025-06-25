Esports
El Reus Deportiu s’assegura present i futur amb Carles Casas i Pol Martínez
Els dos joves jugadors passen de ser una sorpresa a membres del primer equip de ple dret
El Reus Deportiu Virginias mou fitxa per assegurar-se el seu futur i el seu present. El passat divendres el conjunt roig-i-negre va oficialitzar la renovació fins al 2027 dels joves Pol Martínez i Carles Casas que, a més, faran el salt de manera definitiva cap al primer equip per posar-se a les ordres de Jordi Garcia.
Carles Casas i Pol Martínez van escalar posicions a passos de gegant. Els dos joves van ser peces fonamentals de l’equip filial a l’OK Plata i, picant pedra, van acabar cridant l’atenció de Jordi Garcia. El tècnic roig-i-negre es trobava amb la necessitat d’afegir homes a la seva rotació a l’hora d’encarar un calendari infernal entre lliga i Champions amb més de dos partits a la setmana durant mesos. El reusenc no va tenir por de donar una oportunitat als joves talentosos i aquests no es van arronsar. Carles Casas va ser el primer en debutar i ho va fer al gener contra el Deportivo Liceo. Les bones sensacions d’aquell partit es van sumar la setmana següent amb el seu gol contra el Barça. Una setmana després va ser el torn de Pol Martínez, que va debutar contra el Sant Just i també va entrar en la rotació fins a assolir el seu primer gol a l’OK Lliga contra el Lleida.
Des d’aquell moment, els dos jugadors van entrar de cop a la rotació de l’equip de Jordi Garcia i van acabar celebrant la històrica Copa del Rei al mes de març, sumant i aportant a la pista els minuts que pertocaven i mostrant sempre el seu caràcter. A més, la relació de Pol Martínez i Carles Casas va més enllà de la pista, en tant que han crescut plegats a les categories inferiors del Reus fins a arribar de la mà al primer equip, un somni complert.
Dos més
Que el Reus Deportiu té molt en compte al seu planter és un fet que cada any es remarca. El cas de Carles Casas i Pol Martínez no és únic, sinó que és un camí que ja han recorregut jugadors de la plantilla roig-i-negra. El curs passat va assolir un paper similar Guillem Jansà. El jove jugador es va fer un forat i va acabar sent recompensat amb l’ascens al primer equip. De fet, aquest curs va ser el seu primer com a membre del primer equip de ple dret. Aquest fet se suma als d’altres joves com Diego Rojas i Nil Viña, que acaben formant una plantilla jove amb molt de futur i també present.
En aquest punt, cal destacar la feina que es fa a les categories inferiors, sobretot amb el cas del filial comandat per Markus Feldhoff que ha dominat l’OK Plata. A aquell equip també hi han aparegut altres joves, com Roger Fargas, que també han debutat amb el primer equip i, segur, que en els pròxims anys recorreran el mateix camí que Carles Casas, Pol Martínez i Guillem Jansà.