Hoquei
El Reus Deportiu tanca el curs més il·lusionant amb el final més cruel
Els roig-i-negres van perdre divendres a la pròrroga contra el Liceo i queden eliminats
El Reus Deportiu Virginias va tancar divendres la temporada més il·lusionant dels últims temps amb el final més cruel possible. El conjunt de Jordi Garcia va quedar eliminat del play-off de l’OK Lliga a la Bombonera i a la pròrroga, després que el Deportivo Liceo empatés un partit dominat pels reusencs en els últims quatre segons. Amb aquesta ensopegada, el conjunt gallec va posar el 0-3 al global i va donar per acabada la temporada per al Reus.
Els de Jordi Garcia arribaven amb la consigna de guanyar el primer partit a l’eliminatòria per iniciar la remuntada, però van haver de remar. En un minut i mig Bruno Saavedra va frenar l’emoció de la Bombonera amb un gol matiner. Amb tot, la reacció va ser ràpida i Martí Casas va igualar el marcador als cinc minuts de partit. La primera part encara va donar per més sorpreses. Casas va veure una blava que, malgrat que Ferruccio no va superar Càndid Ballart en la falta directa, el Liceo sí que va aprofitar la superioritat numèrica per marcar l’1-2. La història es va repetir a la inversa. Saavedra va veure una blava i Martí Casas va errar la falta directa. Amb tot, amb la superioritat, el golejador reusenc no va fallar per posar el 2-2 a la represa.
A la segona part la dominància reusenca es va fer més gran i Joan Salvat va posar per primera vegada al Reus per davant en el marcador. El capità va posar el 4-2 a deu minuts per al final. Quan semblava que el partit estava controlat, Arnau Xaus va posar el 4-3 en una falta directa. La tensió s’incrementava i el Reus va tenir una oportunitat d’or. A quinze segons del final, Martí Casas va tenir la porteria buida per aconseguir marcar, però Carballeira el va atrapar i va iniciar un contracop que Dava Torres va completar amb el 4-4 a quatre segons per al final. Els fantasmes del primer partit van tornar a aparèixer. Llavors, el Reus també va ser empatat als últims segons i va acabar perdent a la tanda de penals. En el segon partit, els reusencs no van competir i van caure per 4-0. Ara, de nou a l’abisme i moralment afectats, els roig-i-negres no van poder aguantar la pròrroga i Nil Cervera va marcar el 4-5 final per amargar el curs del Reus Deporitu. EN tota la temporada, els roig-i-negres van guanyar bé tots els partits contra els gallecs, però van ser superats amb relativa facilitat en el play-off de l’OK Lliga.
Temporada amb il·lusió
El final amarg no taca una temporada il·lusionant per al Reus Deportiu. El conjunt de Jordi Garcia arribava al curs amb la pèrdua del crack com Sergi Aragonès i l’entrada dels reforços del planter roig-i-negre. Guillem Jansà ja va ser jugador del primer equip de ple dret i d’altres com Carles Casas es van incorporar en moments importants.
L’equip va començar competint a la final de la Supercopa, lluitant a la Champions i a la Lliga amb bon nivell i coronant-se a la Copa del Rei amb un títol per a la història d’un Reus amb molt futur.