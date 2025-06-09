Hoquei
El CP Calafell queda eliminat després de caure contra el Barça al Joan Ortoll
Els blaugrana van neutralitzar els verds amb un 2-4
Fins aquí ha arribat el primer any del Calafell de Guillem Cabestany. El conjunt verd va caure ahir per 2-4 contra el Barça en el tercer partit de les semifinals i queden eliminats del play-off de l’OK Lliga per tancar un any de transició i progressió amb el nou entrenador.
El conjunt blaugrana es va avançar aviat per sorprendre el Joan Ortoll. Xavi Barroso es va encarregar de colpejar amb el 0-1 i Marc Grau va silenciar el pavelló amb el 0-2 tot just abans del descans. El cop va ser dur, però l’esperit de remuntada dels verds va tornar a la represa amb un gol matiner de Joaquín Olmos que va posar l’1-2 de l’esperança. El Barça, però, no va desaprofitar la desena falta i Ignacio Alabart va posar l’1-3 a deu minuts per al final. Sergio Miras va tornar a aixecar a la seva afició anotant el penal del 2-3. El gol va donar ales a un Calafell que necessitava la victòria per continuar viu. Amb tot, ja sense porter i amb un Calafell bolcat a l’atac, Marc Grau va sentenciar el duel amb el 2-4 final.
El CP Calafell posa punt final a l’eliminatòria amb el 0-3 global i també dona per acabada la primera temporada de Guillem Cabestany a les semifinals del play-off de l’OK Lliga contra el favorit.