Reus Deportiu
El Liceo pren avantatge contra un Reus que s'encomana a la Bombonera per passar a la final (4-0)
El conjunt de Jordi Garcia van completar un partit gris amb poques alternatives en atac
Serà tot o res a la Bombonera. El Reus Deportiu Virginias va caure en el segon assalt de l’eliminatòria en un partit gris contra el Deportivo Liceo a Riazor. Els roig-i-negres no van estar encertats en atac contra un conjunt gallec que, poc a poc, va agafar confiança per segellar el segon triomf. Amb el 2-0, el Reus no pot tornar a fallar si vol passar a la final.
El Reus tornava a la batalla després d’un dur cop el darrer divendres en el primer duel de l’eliminatòria. El conjunt de Jordi Garcia va viure un duel d’intercanvi de cops. Això sí, el Reus sempre colpejava primer, però el Liceo igualava l’encontre. Finalment, a vint segons del final i amb el Reus convençut d’assolir el primer assalt, Ferruccio va forçar una pròrroga mortal que, finalment, va acabar a la tanda de penals. Allà, després de 20 llançaments, un solitari encert de Carballeira va donar el triomf al Liceo.
En aquesta situació, dos dies després, començava el segon assalt amb més ànima i tensió que joc. Els dos equips acusaven l’esforç de tota una temporada i l’eliminatòria, però era el Liceo qui, poc a poc, prenia el control de l’encontre. Càndid Ballart va convertir-se en el protagonista i això van ser males notícies. Les possessions reusenques s’estiraven i s’alentien i cap acabava amb una definició. Els de Jordi Garcia no es trobaven, mentre que els gallecs guanyaven confiança.
Tanta insistència dels locals van tenir els seus fruits. Franco Ferruccio va trencar l’estabilitat de l’empat amb un xut des de la frontal que va superar el mur de Ballart i Jordi Garcia va aturar el partit amb un temps mort.
L’equip reusenc va guanyar en velocitat i Martí Casas i Maxi Oruste van provar sort amb els primers tirs perillosos, però el marcador no es mouria abans del descans. A la represa, el Liceo va posar una marxa més. En el guió, continuava sent el protagonista i Dava Torres va castigar la falta de contundènciadel conjunt reusenc. Torres va fabricar-se el gol des del seu propi camp i, després de superar a Jansà, va marcar el 0-2 amb un aixeca i pica que poc va poder fer Ballart.
El gol va fer molt mal a un Reus que encara tenia dificultats per trobar-se en atac. De fet, amb el 2-0, els roig-i-negres van fer un pas enrere contra un Liceo recarregat de confiança i energia. Jacobo Copa va acabar de transformar una derrota en un càstig rematant una passada des de darrere de la porteria reusenca. Aquest no va ser el dia del Reus Deportiu. Ni tan sols la pilota aturada de Martí Casas va donar una alegria, perquè el davanter va errar. Qui no ho va fer va ser Arnau Xaus. En la seva falta directa, Xaus va superar Ballart a la segona. El porter reusenc va mantenir l’estadística impecable aturant la falta directa, però no va poder fer res en el refús.
Amb els dos triomfs del Liceo, l’eliminatòria passa a la Bombonera, on el Reus està obligat a guanyar tot si vol passar a la final.