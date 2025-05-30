Esports
El Reus Deportiu-Deportivo Liceo, un duel de colossos per un lloc a la final
Enguany, el conjunt de Jordi Garcia ha superat amb contundència els tres enfrontaments contra els gallecs
El Reus Deportiu Virginias enceta avui les semifinals contra un rival conegut: el Deportivo Liceo. El conjunt gallec, com el reusenc, és sempre un dels candidats per assaltar el títol. Aquesta vegada es presenta com el següent pedra en el camí roig-i-negre per a la final de l’OK Lliga després de remuntar l’eliminatòria al Lleida. Aquest vespre començarà el primer de les dues cites d’aquest cap de setmana del Reus en terres gallegues.
L’equip de Jordi Garcia arriba amb bones notes a aquest duel particular entre dos equips de la part alta. Aquesta temporada els roig-i-negres i els verd-i-blancs s’han enfrontat en tres ocasions en tres pistes diferents i en tots tres enfrontaments han acabat amb golejada reusenca.
El primer va ser a la lliga, amb la visita del Reus a Riazor. Llavors, els reusencs, amb un calendari carregat al bell mig de la Champions al gener, van superar per 2-5 al Liceo a Riazor. Després, a la Copa del Rei a Calafell, els roig-i-negres els van passar per sobre amb un 5-1 que va ser una empenta més cap al títol que van aconseguir un dia més tard. Finalment, ara fa poc més d’un mes, el Reus va golejar per 8-2 al Liceo en la penúltima jornada de lliga.
En aquests tres partits hi ha hagut un protagonista: Martí Casas. El golejador del Reus Deportiu va marcar 8 dels 18 gols anotats en els tres partits i, a la Copa del Rei en va fer un pòquer de dianes. El de Mataró va destacar en la prèvia que «és un partit que ja és històric entre dos grans equips amb bones propostes». Casas va subratllar que «tenim moltes ganes de començar la semifinal. Hem suat molt i hem merescut estar aquí, ara toca gaudir i tornar a casa amb victòries».
Com a segon classificat, el Deportivo Liceo gaudeix del factor camp i els dos primers partits del millor de cinc es juguen a Riazor. Un aquest vespre i l’altre aquest diumenge. Dos duels d’alta intensitat en el qual, si el Reus s’emporta tots dos, podria tancar l’eliminatòria a la Bombonera per la via ràpida. Amb tot, Casas va destacar que «nosaltres només tenim al cap el primer partit. Després de superar-ho, ja hi haurà temps de pensar en diumenge. Cada partit serà diferent i tindrà la seva història».
El golejador roig-i-negre és ben conscient del ple de victòries contra el Liceo enguany, però va apuntar que «tot el que hem fet fins ara queda esborrat. Haver guanyat tots els partits anteriors és només una motivació, però res més». Finalment, a l’altra eliminatòria, el CP Calafell jugarà els seus dos partits al palau Blaugrana contra el Barça amb la intenció de sorprendre abans de tornar al pavelló Joan Ortoll.