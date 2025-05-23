Hoquei
El Reus Deportiu vol rematar la feina contra el Noia conquerint l’Ateneu
Jordi Garcia podrà dirigir el duel des de la banqueta
El Reus Deportiu Virginias afrontarà demà el segon partit de quarts de final del play-off contra el Noia Freixenet dissabte a les 16.30 hores. El conjunt de Jordi Garcia ja es va emportar el primer triomf per 3-2 al Palau d’Esports i esperen rematar la feina aquest dissabte a l’Ateneu.
El conjunt reusenc arribarà al duel amb totes les peces disponibles, com també la del tècnic Jordi Garcia, que podrà asseure’s a la banqueta després que el comitè de competició anul·lés l’efecte de la targeta vermella que va veure durant el partit d’anada. Llavors, una picabaralla amb el jugador del Noia Aleix Esteller va acabar amb ambdós expulsats amb una vermella directa. D’altra banda, Esteller no ha tingut tanta sort i el comitè ha ratificat la sanció de quatre partits al jugador del Noia.
El conjunt reusenc va suar per sumar la primera victòria a la Bombonera. Llavors, l’encert de Martí Casas amb un hat-trick i el de Càndid Ballart sota pals va segellar el 3-2 que dona avantatge al Reus. Dissabte, si els reusencs guanyen a l’Ateneu, assoliran un bitllet per a les semifinals. En cas de derrota, l’eliminatòria es desempataria amb un tercer partit programat per al pròxim dimarts a Reus.