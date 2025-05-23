Esports
El Reus Deportiu i Miró Vermouth Reus renoven el seu històric acord de patrocini
El vincle entre les dues entitats es remunta a l’any 2016
El Reus Deportiu i Miró Vermouth Reus han renovat, un cop més, el seu acord de patrocini, reforçant una aliança que uneix dues de les entitats més emblemàtiques i longeves de la ciutat de Reus. Aquesta col·laboració permetrà continuar generant sinergies entre dues marques profundament arrelades al territori i amb una trajectòria reconeguda a nivell local, nacional i internacional.
Gràcies a aquest nou acord, la prestigiosa marca de vermut seguirà present a l’equipació oficial del primer equip d’hoquei del Reus Deportiu, que milita a l’OK Lliga – màxima categoria de l’hoquei patins espanyol – i a la WSE Champions League, la competició europea de més nivell.
El vincle entre les dues entitats es remunta a l’any 2016, quan Miró Vermouth Reus es va convertir en un dels principals patrocinadors del club roig-i-negre. La renovació del patrocini es va formalitzar en un acte celebrat a l’emblemàtica Casa Navàs, amb la presència de Montse Caelles, Directora General de Vermuts Miró; Ramon Margalef, gerent del Reus Deportiu; i el jugador del primer equip, Martí Casas.
«Miró Vermouth és més que una marca: és una icona de Reus, igual que l’equip d’hoquei», va afirmar Margalef. Per la seva banda, Caelles va destacar que «Miró Vermouth i Reus Deportiu formen una aliança amb el 100% d’ADN reusenc: passió, tradició i orgull de ciutat».
Amb més de cent anys d’història, Miró Vermouth Reus és una de les empreses líders del seu sector i una referència indiscutible de la ciutat. Una trajectòria que encaixa plenament amb la del Reus Deportiu, un club amb un palmarès brillant i una gran projecció internacional.