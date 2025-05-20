Esports
Càndid Ballart, un mur que no ha deixat passar ni una directa
El porter del Reus Deportiu ha aturat les 20 faltes directes que li han xutat en els partits de l’OK lliga i el primer del 'play-off'
El Reus Deportiu Virginias va guanyar el primer assalt al Noia en els quarts de final del play-off gràcies a dos noms propis. El de sempre, Martí Casas, va atreure totes les mirades amb el seu hat-trick, però l’heroi a l’ombra no va ser un altre que Càndid Ballart. El porter roig-i-negre va neutralitzar les tres boles aturades del partit, la darrera amb una doble actuació a dos minuts per al final del partit.
Aquestes tres aturades en el mà a mà sumen el que és un rècord que el converteix en el millor porter de la categoria. Segons va destacar el periodista Xavi Gonzàlez, Ballart ha neutralitzat les 20 faltes directes que li han xutat a l’OK Lliga i al play-off.
Cap jugador d’aquesta lliga ha aconseguit superar a Ballart en el mà a mà. Aquest dissabte van ser Iván Morales i Martí Gabarró els que es van sumar a la llista de derrotats per Ditu Ballart. Els dos rivals no van poder guanyar-li la partida ni amb tirs potents directes ni buscant l’espai.
Aquestes tres boles aturades van ser claus en el partit. Per una banda, les dues primeres van evitar que el Noia remuntés el gol inicial de Martí Casas. Amb l’1 a 1 a l’electrònic, els de Sant Sadurní d’Anoia van tenir dues oportunitats, una abans del descans i l’altra poc després de la represa.
Qui no va fallar-ne cap va ser Martí Casas, que va encertar les dues per posar el 3-1. Finalment, a dos minuts pel final, Maxi Oruste va veure una blava que tornava a concedir una bola aturada. Aquest mà a mà podria haver sigut u cop d’efecte negatiu, perquè significaria un empat que forçaria la pròrroga.
Amb tot, amb Ballart sota els pals, la tranquil·litat està assegurada i així ho va demostrar amb sang freda. Morales va provar primer el tir directe i Ballart va respondre. Com també es va estirar per neutralitzar el refús i celebrar una aturada que significava posar l’1-0 a l’eliminatòria.
Home de confiança
Càndid Ballart és un dels homes forts de la plantilla de Jordi Garcia i també un dels més veterans. El de Manlleu va unir-se a la família roig-i-negra tot just després que el Reus guanyés la seva darrera Champions el 2017. Va ser una presa de contacte exigent per a un jugador que, llavors, tenia poca experiència a l’OK Lliga. Malgrat això, va demostrar la seva personalitat que l’ha acabat per convertir, al llarg de les temporades, en la porteria millor resguardada de tota l’OK Lliga.
Rematar la feina
Després d’aquest triomf per 3-2 queda clar que l’eliminatòria presenta una igualtat màxima. Jordi Garcia necessita el màxim dels seus jugadors per certificar el bitllet per a les semifinals el dissabte a l’Ateneu. El conjunt reusenc anirà amb tot per aconseguir-ho, això sí, amb la seguretat de tenir la porteria protegida amb el millor porter.