Esports
El Calafell ensopega pel desencert amb la bola aturada
Els verds van disputar un partit intens contra l’Igualada
Tocarà forçar el tercer partit amb una victòria al Joan Ortoll. El CP Calafell va perdre el primer assalt contra l’Igualada en un duel molt intens i ple de faltes que van brindar moltes oportunitats per guanyar als de Guillem Cabestany. En el tram final del partit els verds van tenir fins a tres jugades de bola aturada, però les dues faltes directes es van estavellar als pals i Sergio Miras va errar un penal. En el darrer minut i sense porter, l’Igualada va castigar amb el 3-0 final.
El conjunt de Guillem Cabestany va entrar al partit preparat per a la guerra. Des del primer minut, l’Igualada va rebre la intensitat calafellenca amb pals. Els àrbitres ho van tenir difícil per mesurar el barem de les faltes, perquè els dos equips van forçar de valent. En aquesta lluita, el duel es va igualar al màxim fins que Jero Garcia va acabar per cometre la primera falta directa del partit amb targeta blava inclosa. El porter calafellenc Gerard Camps es va mantenir serè i va aturar el mà a mà per mantenir la igualtat a l’electrònic.
El partit va marxar al descans amb aquesta calma tensa i així mateix es va reprendre. Cap dels dos equips tenien ocasions clares i el comptador de les faltes tampoc s’augmentava tan ràpidament per la permissivitat arbitral. Amb tot, era inevitable arribar a les desenes i l’Igualada no va perdonar i Roger Bars va marcar l’1-0 amb un xut potent.
Tot seguit va arribar el moment del Calafell. Sergi Folguera va buscar l’escletxa, però va estavellar la falta directa al pal dret del porter rival. Un minut després, el Calafell va gaudir d’un penal, però Sergio Miras va errar. Aquesta no va ser la darrera opció, perquè, a la següent jugada, una blava va brindar una nova falta directa. Aquesta vegada, Folguera la va estavellar al pal esquerre.
Amb la sensació d’haver desaprofitat una oportunitat de guanyar, el Calafell es va bolcar en atac. Ja en el darrer minut i sense porter, l’Igualada va acabar castigant amb dos gols més que van posar el 3-0 final i l’avantatge momentani a l’eliminatòria.