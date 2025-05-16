Hoquei
El Noia Freixenet, un plat fort per al Reus Deportiu per encetar el 'play-off'
Els de Jordi Garcia juguen contra un rival de ‘final four’ de Champions
El Reus Deportiu Virginias inicia dissabte el seu camí en el play-off per conquerir el títol de lliga. Els reusencs no tindran un rival fàcil perquè es retrobarà contra el Noia Freixenet, un equip que la setmana passada jugava la final four de la Champions League. Dissabte a les 21 hores la Bombonera bullirà en el primer partit de quarts.
El calendari de competició és capritxós. Després d’uns mesos de desembre i gener esbojarrats per al Reus Deportiu, amb dos partits per setmana entre OK Lliga i Champions, els roig-i-negres s’han trobat ara amb dues setmanes de descans abans de tornar a rodar dissabte contra el Noia Freixenet. En el darrer mes els roig-i-negres només han jugat dos partits, una situació estranya que el tècnic roig-i-negre, Jordi Garcia va destacar que «ens ha servit per recuperar gent. Els entrenaments han anat bé i arribem en bon estat de forma. Això sí, fa molts dies que no competim i s’ha perdut aquella espurna de la competició que et manté actiu».
Els reusencs reben a la Bombonera un llop amb pell d’ovella. El Noia és potser el rival més dur que podia tocar. Els de Sant Sadurní d’Anoia han acabat en sisena posició a la lliga, però és un resultat enganyós. Com el Reus, el Noia ha patit el calendari exigent de la seva manera: han patit a lliga, però han triomfat a la Champions. El darrer cap de setmana van competir a la final four i van caure per 3-1 contra el Barcelos, qui ha acabat sent el campió d’Europa. Jordi Garcia va ser directe: «Ens ha tocat ballar amb la més lletja. És un equip molt experimentat en partits d’alta tensió i saben com gestionar-los bé». L’equip de Carlos Cortijo està liderat pels ja coneguts Xavi Costa, Aleix Esteller i Jordi Bargalló. Aquest darrer promet donar guerra perquè va anunciar que es retirarà a final de temporada i ho voldrà fer amb un trofeu sota el braç.
Igualtat durant l’any
El Reus i el Noia s’han enfrontat en cinc ocasions aquesta temporada entre Supercopa, Lliga i Champions. Entre tots els duels, els roig-i-negres només n’han guanyat un. El primer duel va ser a la Supercopa, partit de màxima intensitat que va acabar el temps reglamentari amb 4-4, però el Reus va avançar als penals. A l’OK Lliga, els roig-i-negres van empatar a l’Ateneu amb un 2-2, però i van sortir vencedors a la Bombonera per 5-3. A la Champions, però, la dinàmica va canviar. Els del Penedès es van emportar tots dos partits, primer per 3-1 i després van assaltar el temple roig-i-negre amb un 2-4.
Els últims actors en aparèixer seran els àrbitres i Jordi Garcia va subratllar que «segons com ho gestionen i la seva permissivitat tindrem més dificultats o no».