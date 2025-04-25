Hoquei
El Reus Deportiu recupera efectius en el darrer partit de lliga a casa contra el Liceo
Els de Jordi Garcia acabaran el curs en tercera posició passi el que passi
El Reus Deportiu Virginias torna a l’OK Lliga després de dues setmanes de descans de qualsevol competició. Els roig-i-negres rebran el Deportivo Liceo en el que serà l’últim partit de la fase regular de l’OK Lliga. Amb tot, els de Jordi Garcia no tenen res en joc en aquestes dues jornades restants perquè, passi el que passi, tancaran el curs en tercera posició.
El calendari competitiu aquesta temporada ha sigut més que curiós per al club reusenc. Després d’uns mesos de desembre, gener i febrer infernals amb dos partits cada setmana, aquest mes de març els de Jordi Garcia han tingut un moment per respirar i no competien des de la primera setmana. En aquest temps, els reusencs han pogut recuperar efectius. Jugadors com Ferran Giménez i Guillem Jansà no van poder disputar el darrer tram de competició per lesió, però ja estan completament recuperats i a les ordres del tècnic. D’altra banda, l’únic dubte és el del capità Joan Salvat, que encara s’està recuperant de la seva lesió, però podria entrar a la rotació reusenca. En el partit a Galícia, el Reus Deportiu va superar els gallecs per 2-5 i esperen tornar el cop aquest diumenge a les 16.10 hores.
Malgrat del retrobament dels jugadors amb la seva afició, els roig-i-negres també estaran pendents de la resta de partits per conèixer el primer rival per al play-off pel títol. Ara mateix, aquest seria el Lleida Llista, que és qui es troba en sisena posició. Amb tot, el Noia Freixenet, el Calafell i l’Igualada són la resta de possibles rivals.