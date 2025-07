Ferran Giménez tanca la seva etapa en el Reus Deportiu

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Ferran Giménez no continuarà al Reus Deportiu Virginias la pròxima temporada. Així es tanca una etapa que va començar fa més de dues dècades, quan un nen petit amb ganes d’aprendre a patinar va entrar per primer cop a l’escoleta del club. Ara, després d’haver passat per totes les categories del planter i d’haver defensat la samarreta del primer equip i aixecant el trofeu de la Copa del Rei, s'acomiada de l'entitat per buscar nous reptes professionals.

El reusenc va debutar amb el primer equip la temporada 2017-2018 a Europa, contra l’Iserlohn alemany: Ho va fer de la millor manera, marcant un gol en un partit que va acabar 10-2. Des d’aleshores, el ‘3’ ha estat un dels habituals de la plantilla ganxeta.

Giménez marxa a la recerca de nous reptes professionals, tot i que deixa clar que no es tracta d’un comiat definitiu: «No ha estat una decisió gens fàcil, però estic convençut que no és un adeu. El Reus i la ciutat de Reus sempre seran casa meva. El club em va ensenyar a patinar, a competir i a estimar aquest esport», ha dit el jugador.

El club, per la seva part, li agraeix els anys d’esforç i passió amb què ha defensat els seus colors. I la porta queda oberta, com no podia ser d’una altra manera, per a un dels seus.