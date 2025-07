El Reus Deportiu acaba l’aventura europea amb el cap ben alt (5-2)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Aquí acaba l’aventura. El Reus Deportiu Virginias es va acomiadar del somni europeu després de caure per 5-2 contra el Benfica. Els reusencs van rebre massa càstig d’un conjunt portuguès encertat en els metres finals. Maxi Oruste i Martí Casas van posar els gols d’un conjunt roig-i-negre que marxa d’Europa amb el cap ben alt.

El Reus va entrar al pavelló Da Luz amb tot. Els roig-i-negres van donar la primera queixalada amb una acció clara de Martí Casas. El de Mataró va entrar tot sol fins a plantar-se davant del porter, però Pedro Henriques li va aturar el tir.

El conjunt portuguès va estar cautelós, va tenir paciència per no deixar espais a un Reus concentrar en colpejar primer, i van ser ells qui van trobar l’escletxa amb un punt de sort. Després d’uns minuts de possessió, Ze Miranda es va endinsar a l’àrea per l’esquerra i va obrir la llauna en una acció de dos tirs. El primer el va aturar Càndid Ballart, però amb la mala fortuna que el refús caigués a l’estic del davanter, que va marcar l’1-0 a plaer.

El gol va trastocar la inèrcia roig-i-negra. El Benfica va agafar la iniciativa i allargava les possessions voltant la defensa del Reus com un tauró olorant la sang. Amb tot, l’equip de Jordi Garcia va saber salvar les distàncies i no va deixar cap espai. Amb el pas dels minuts, l’atac portuguès va deixar espais que els reusencs van aprofitar de la millor manera.

Quan pitjor estava el Reus, el de sempre, Martí Casas, va aparèixer per penetrar la defensa rival sense problemes per l’esquerra i, amb una finta de qualitat, va acabar de rematar el mà a mà per posar l’empat en el marcador. El Benfica, confiat fins llavors en la seva potència, va començar a flaquejar. Els dubtes que van produir el gol de Casas els van aprofitar els roig-i-negres per tornar a manar sobre la pista.

Ara era el Benfica qui s’havia de defensar. Marc Julià va dir la seva amb un gest de qualitat amb l’estic que va acabar amb un tir llunyà que no va trobar porteria. Edu Castro, tècnic de l’equip local, no veia les coses clares i va demanar temps mort. Aquest respir no podia arribar fins que no s’acabés la jugada, però els seus jugadors, en un cop de fortuna, van acabar per marcar el 2-1. De nou Ze Miranda en una acció similar, va aprofitar el refús de Ballart per sorprendre els visitants.

El gol va reactivar el Benfica que, en qüestió d’un minut, va ficar el dit a la ferida del Reus marcant el tercer amb una ràpida jugada de tres passades.

El conjunt portuguès va encetar el segon temps amb la idea de sentenciar el partit. El Benfica va prémer l’accelerador, posant a prova a Càndid Balllart cada vegada de forma més perillosa fins que van aconseguir superar-lo. Ze Miranda va assolir el seu hat-trick particular amb un aixeca i pica que va posar un 4-1 que semblava gairebé definitiu. Era massa càstig per a un Reus valent en el joc, però que li va faltar la fortuna en els rebots que havien tingut els portuguesos i també un punt de sort d’uns àrbitres massa permissius en el contacte.

El Benfica no va tenir pietat i, amb el Reus vençut, va pujar línies per establir un joc més agressiu. Un minut després del quart, Joao Rodrigues va completar un contraatac amb un tir a l’escaire per posar la maneta a l’electrònic.

Encara quedava tota la segona part al davant i els de Jordi Garcia necessitaven no perdre la cara al partit perquè, si no, es podria convertir en tota una carnisseria perquè el Benfica no va mostrar cap signe d’afluixar el ritme. El coratge reusenc va aparèixer i, els joves de la casa, Pol Martínez i Carles Casas, van ajudar a la rotació roig-i-negra per afegir solidesa. Tot i que Marc Julià no va poder retallar distàncies amb una directa, sí que ho va fer Maxi Oruste amb un cacau des de la frontal que va posar el 5-2 final. Al pavelló Da Luz va acabar el camí del Reus a la Champions, una aventura de mèrit des de la fase prèvia a Alemanya a una fase de grups guanyant al Barça i al Porto per acabar caient amb el cap ben alt contra el totpoderós Benfica.