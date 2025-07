El Reus Deportiu ha de sumar una gesta més per seguir somiant

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu Virginias ha d’assolir una gesta més per al record aquesta temporada per avançar a la Final Four de la WSE Champions League. Enguany, el conjunt roig-i-negre està en estat de gràcia i ha demostrat, en reiterades ocasions, que és capaç de superar i competir a qualsevol Goliat. Això sí, avui a les 21 hores afrontarà el màxim repte del curs: guanyar el totpoderós Benfica al seu pavelló.

Caixa o faixa. El conjunt de Jordi Garcia va plantar cara en el partit d’anada al Benfica. A la Bombonera, l’equip portuguès no va poder jugar còmode en el seu estil i va patir les escomeses d’un Reus tocat per les baixes. Amb tot, els portuguesos van guanyar per la mínima, fet que obliga a l’equip roig-i-negre a guanyar sí o sí per avançar a la desitjada Final Four. No serà fàcil contra un club que no ha perdut ni un sol partit a la Champions, però els reusencs estan més que preparats per afrontar el repte.

Aquesta gesta és més viable gràcies a Càndid Ballart. El porter reusenc va actuar en la darrera jugada del partit per aturar-li una falta directa a Pau Bargalló, excrack blaugrana que va fitxar per l’equip de Lisboa el darrer estiu. Ballart va mantenir la distància mínima en el global de l’eliminatòria, i la seva actuació aquest vespre serà crucial per mantenir viu al Reus. Qui no estarà en aquest partit serà Bargalló. El jugador català va ser operat d’apendicitis i serà baixa confirmada de cara al partit. Una baixa sensible, però no important per a una plantilla creada per guanyar-ho tot. El tècnic del Reus, Jordi Garcia, va destacar que «és evident que les absències de Bargalló i Roberto Di Benedetto són importants, però també són perilloses, perquè els que ompliran el forat ho faran amb el doble de motivació».

Camí marcat amb baixes

Jordi Garcia, que va ser renovat fins al 2027 el dimarts, va apuntar en la prèvia que la clau del partit implica repetir l’esforç de l’anada a la Bombonera. «Ens hem de centrar en fer el nostre partit. La clau és que se sentin incòmodes i la nostra intensitat no els ha de deixar jugar com volen», va subratllar. A més, va afegir que «és la pista més difícil que ens podrem trobar, però aquest Reus ha demostrat que pot competir a tot arreu. Anirem a Lisboa amb les idees clares».

Això sí, Jordi Garcia afrontarà el partit amb les seves baixes personals. Ni Joan Salvat, ni Guillem Jansà ni Ferran Giménez estaran recuperats de les seves lesions i, per tant, seran baixa de cara al duel de tornada de quarts de final. Els joves Carles Casas, Pol Martínez i Roger Fargas, per tant, hauran de tornar a sortir a ballar ara en el millor dels escenaris. «Està clar que arribar en aquesta dinàmica de lesions no ens agrada, però amb els que hi serem conservarem la nostra personalitat per afrontar el duel del Benfica», va apuntar Garcia.