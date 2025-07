Jordi Garcia, roig-i-negre fins al 2027: «És un orgull formar part d’aquest projecte»

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Jordi Garcia seguirà a les regnes del Reus Deportiu Virginias fins al 2027. El tècnic reusenc completa enguany el seu vuitè curs a l’entitat roig-i-negra i arribarà, com a mínim, a la dècada. Aquesta és la reafirmació d’un projecte que ha creat un estil que enguany ha extret els seus primers fruits amb la presència dels joves de la casa sobre la pista i la victòria de la Copa del Rei ara fa unes setmanes.

Ahir, a les oficines del Reus Deportiu es va culminar aquesta renovació que ara fa un any potser no s’hauria completat. Llavors, la dinàmica de l’equip va provocar que el tècnic abandonés les xarxes socials per la toxicitat. Després d’un any complicat, el temps ha acabat per donar la raó a un tècnic que ha creat quelcom que va més enllà que sobre la pista.

«Sempre he dit que em quedaria quan parlem d’un projecte amb la gent d’aquí, un projecte de ciutat, un projecte d’orgull i ambiciós. Aquest és un projecte amb el qual m’identifico moltíssim i aquesta renovació és la culminació d’això i em fa eternament feliç», va destacar Jordi Garcia durant l’acte. En els seus anys a la banqueta, jugadors com Diego Rojas i Ferran Giménez s’han instaurat al primer equip i Guillem Jansà ha sigut el darrer jugador de la casa en establir-se al primer equip. Enguany ha fet debutar al futur que està tirant la porta a terra, com Pol Fernández i Carles Casas, que van plantar cara al Benfica sense por. Això se suma als tres pals de paller de l’equip com són Càndid Ballart, Marc Julià i Joan Salvat. «Ells tres són com els meus fills. Han estat tots els anys amb mi i hi ha una complicitat mútua».

Un estil

«Quan vaig arribar aquí fa vuit anys vaig crear un model de joc perquè hi hagi el mateix estil des de la base al primer equip. Això ha acabat per consolidar jugadors al primer equip i ha fet més fàcil de treballar amb els que ara pugen», va subratllar Jordi Garcia. De fet, aquest estil ha portat el Reus a competir any rere any arribant a les finals i, enguany, amb la recompensa del títol de la Copa del Rei. «Això sí, tot té un procés i els joves se’ls ha de cuidar, aquesta és la meva feina també ara per crear un equilibri ideal per un club que té la pressió de guanyar cada cap de setmana», va cloure Garcia.

El que més va posar en valor Jordi Garcia va ser la unió de l’equip amb l’afició. «L’ambient que va haver-hi contra el Benfica és l’orgull més gran. Omplir el Palau de nou és el que més m’omple». Aquest projecte ha demostrat que ha connectat amb els seguidors roig-i-negres que, sempre presents a la Bombonera, podran gaudir del seu entrenador dos anys més.