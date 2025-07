El Reus Deportiu cau, però es manté viu plantant cara al Benfica (1-2)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

Es decidirà a Lisboa. El Reus Deportiu Virginias va caure ahir contra el Benfica al Palau d’Esports, però es manté viu en l’eliminatòria de quarts de final de la Champions. Sense Joan Salvat, ni Ferran Giménez i Guillem Jansà, un equip reusenc reforçat amb els joves de la casa com Pol Martínez i Carles Casas va plantar cara al tot poderós Benfica sorprenent amb un gol inicial de Diego Rojas i no perdent la cara al duel malgrat la remuntada portuguesa. L’1-2 manté viu a un Reus que haurà de fer l’èpica i conquerir la pista de l’equip portuguès el pròxim dijous.

El duel era tot un David contra Goliat, però el petit estava ben acompanyat amb una Bombonera vibrant que empenyia els seus jugadors. El Reus Deportiu tenia clar que no s’arronsaria ni un mil·límetre contra el superequip portuguès i van encetar el partit amb el ganivet entre les dents. Els roig-i-negres van mossegar primer. En el joc d’anades i tornades, una aturada de Càndid Ballart es va convertir en l’inici d’una jugada de pura pólvora. El xilè Diego Rojas va guanyar la posició al lateral de la porteria i, enganyant a tots, va enviar un cop d’estic ras que va entrar pel pal dret de Pedro Henriques sense cap oposició. David havia fet sang a Goliat i el Reus s’avançava en el marcador mentre que la Bombonera rugia en favor dels seus gladiadors.

El Benfica va començar a posar el llistó de les faltes ben alt. Els joves del Reus, amb Carles Casas com a més perjudicat, van ser víctimes de la dura pressió dels portuguesos. El Benfica marcava el territori i la permissivitat arbitral els deixava fer el seu joc. Els roig-i-negres, però, no perdien la concentració i mantenien un bloc sòlid preparat per alentir el joc i controlar la zona. Els portuguesos estaven incòmodes, no podien fer el seu joc ràpid i Ballart era l’últim baluard. Amb tot, un desajust defensiu reusenc va ser castigat per Joao Rodrigues amb l’empat.

El gol va habilitar el control portuguès de la bola amb múscul i possessions llargues, però el Reus aguantava el tipus amb cada vegada més joves sobre la pista. Sense Joan Salvat, Guillem Jansà i Ferran Giménez, la rotació reusenca era ben curta així que no interessava el joc d’anades i tornades.

El Reus també va dir la seva en atac. Després d’aguantar el protagonisme visitant, els roig-i-negres van mossegar a través de Marc Julià. El xut llunyà de l’olotí va entrar per l’escaire, però el cop d’estic va arribar després que l’àrbitre xiulés una falta anterior. Pol Martínez, res més sortir a pista, va buscar un valent aixeca i pica per darrere de la porteria, però el porter Pedro Henriques va convertir-se en el protagonista del duel. Martí Casas i Diego Rojas van trenar dues arribades més, però la sort no va estar per part dels locals. De fet, va estar en contra, perquè Lucas Ordóñez va marcar l’1-2 just abans del descans. Aquest va ser un gol dels que fan mal, perquè l’aixeca i pica d’Ordóñez el va aturar Càndid Ballart, però la pilota va topar en el pal per rebotar en l’esquena del porter i acabar dins de la porteria.

El Reus no es rendeix

El Benfica va voler matar l’eliminatòria al Palau d’Esports a la represa. Pau Bargalló i Joao Rodrigues van donar velocitat al joc. El català iniciava la jugada i penjava la pilota i el portuguès rematava qualsevol pilota cap a la porteria. De fet, fins i tot va executar un cop d’estic d’esquena directe a l’escaire que Càndid Ballart va aturar.

El Reus, però, no va perdre la cara al partit i, amb els joves a la pista i desgastats per una rotació curta, va ensenyar els ullals i va buscar l’empat, però es topaven amb el porter visitant. La més clara va arribar amb la falta directa. Amb un home menys després de veure una blava, el Benfica va forçar la desena i Martí Casas, davant Pedro Henriques, va perdre el duel després que el porter l’endevinés les intencions i aturés el xut amb el casc.

Quan semblava que el marcador estava decidit, una falta evitable de Rojas va forçar la desena per al Benfica. Càndid Ballart es va fer enorme i va aturar a Pau Bargalló per mantenir l’1-2 final. Tot es decidirà a Lisboa.