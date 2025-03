El Calafell es topa contra el mur del Deportivo Liceo (0-2)

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El CP Calafell va caure ahir en un duel d’altura contra el Deportivo Liceo. El conjunt de Guillem Cabestany es va topar contra el mur de Martí Serra a la porteria gallega i no va ser capaç de remuntar els gols matiners malgrat la insistència i, fins i tot, un penal a favor.

El conjunt calafellenc va ser sorprès en la primera jugada del partit. Quatre segons després d’encetar el duel, el Deportivo Liceo ja s’havia posat per davant en el marcador en un dels gols de la jornada. César Carballeira, des de la seva àrea, no va dubtar en enviar una bola enverinada directa a la porteria de Gerard Camps. El tir potent, carregat de verí intencionat de superar el porter calafellenc, va ser desviat lleugerament per l’atacant del Liceo David Torres, qui va pescar la trajectòria amb un cop subtil que va enviar la pilota al fons de la xarxa.

El gol va ser com una descàrrega elèctrica al pavelló Joan Ortoll. La diana matinera alterava tot el pla de partit establert i, per aquest motiu, el Liceo ho va aprofitar per convertir-se el protagonista. Els gallecs van ficar el dit a la ferida i, poc després van enviar una pilota el pal. Els de Guillem Cabestany van despertar poc després i es van fer els amos i senyors del partit. Jero Garcia i Sergi Folguera provaven sort en els tirs, però, si no es trobaven un Martí Serra encertat, topaven amb el pal. Amb el Calafell bolcat a l’atac, el Liceo va aprofitar per executar un contraatac de manual de dos homes per posar el 0-2 abans del descans.

A la represa, el Calafell va tornar a la càrrega per buscar l’empat. La insistència local va tenir premi i Sergio Miras va tenir l’oportunitat de retallar distàncies amb un penal. La sort, però, no va estar de la part dels calafellencs, perquè Miras va enviar la pilota a pal i va errar el tir posterior. El Liceo va jugar bé les seves armes i, fent un esforç en defensa, va aturar els verds per mantenir el 0-2 final.