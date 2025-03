El Reus Deportiu i el Calafell disputen un derbi d’alta tensió a la Copa del Rei

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El pavelló Joan Ortoll de Calafell viurà aquest vespre un duel d’alta tensió. El Reus Deportiu Virginias i el Parlem CP Calafell afronten un derbi vibrant que reuneix tots els al·licients per convertir el partit en tot un espectacle en els quarts de final de la Copa del Rei. Ahir, els cops d’estic ja van començar a ressonar a la pista calafellenca, però en el darrer partit de la jornada els dos representants del territori lluitaran per assolir l’únic bitllet per a les semifinals que tindran lloc demà.

Reus i Calafell han forjat una rivalitat feroç a través de les darreres temporades. Enguany, cada equip s’ha emportat una victòria en els dos derbis que s’han disputat a l’OK Lliga. El Calafell de Guillem Cabestany arriba en el seu millor moment de la temporada. Els verds acumulen una ratxa de cinc victòries consecutives, una d’aquestes en el derbi contra el Reus al Joan Ortoll. Aquesta dinàmica ha col·locat de nou al Calafell en quarta posició a la lliga regular i també com un dels favorits per emportar-se la Copa.

D’altra banda, el Reus Deportiu afronta el títol amb dificultats afegides. Els de Jordi Garcia aterren al duel entre cotons. Després d’acumular dos mesos a cavall entre la Champions i l’OK Lliga, la plantilla s’ha ressentit i tant Guillem Jansà, com Martí Casas i Maxi Oruste presenten molèsties físiques. De fet, cap d’ells a poder ser important en el darrer duel de lliga contra el Caldes. Després de l’eufòria d’assolir la següent ronda a la Champions i pendents de la infermeria, els roig-i-negres buscaran un reforç al planter amb jugadors com Carles Casas i Pol Martínez que ja han demostrat el seu talent.

El tècnic verd, Guillem Cabestany, però, va voler desmarcar-se les dinàmiques i va destacar que «la Copa del Rei és una competició en la qual tothom comença de zero. Les dinàmiques queden enrere i l’equip amb més encert és el que triomfarà a la final a vuit». D’aquesta manera, el de Sant Pere de Riudebitlles va subratllar que «afrontem el partit amb molta cautela. El Reus Deportiu és un equip que està molt acostumat a jugar aquest tipus de competicions. Per aquest motiu, hem de jugar tranquils i no ens hem de confiar».

Jordi Garcia, l’entrenador roig-i-negre, va apuntar que «espero un partit de molta intensitat en el qual serà el Calafell qui porti el ritme. Crec que seran ells qui portin el duel al límit amb les faltes i el contacte i, d’aquesta manera, serà interessant veure l’aportació dels àrbitres. Considero que el nivell de contacte que permetin serà clau i a veure si el poden mantenir durant tot el duel».

Pressió a la graderia

El Calafll actua com a amfitrió de l’esdeveniment i tindrà també un fort suport a la graderia. De fet, el tècnic del Reus, Jordi Garcia va subratllar que «el pavelló Joan Ortoll és una pista en la qual la gent està molt a prop dels jugadors i això influeix. A més, el Calafell tindrà el 80% de la graderia plena amb la seva afició, així que hi haurà un punt més de pressió al seu favor». D’altra banda, Cabestany va apuntar que «espero tot un partidàs amb un gran ambient a la graderia amb les dues aficions animant al seu equip i amb la màxima esportivitat».

Antecedents

Fa dues temporades, aquest escenari es va repetir al Joan Ortoll. El Reus i el Calafell van afrontar els quarts de final i la victòria va ser roig-i-negra. Els de Jordi Garcia es van guanyar per 2-1 amb gols de Diego Rojas i David Gelmà, per part dels verds, la diana va ser de Martí Casas, ara una de les peces més importants del conjunt reusenc. En aquella edició el Reus va caure a les semifinals contra el Barça.

Reus i Calafell disputen aquest vespre un bitllet per a semifinals i mantenir viu el somni d’assolir la Copa del Rei.