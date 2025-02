Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu Virginias va ensopegar ahir contra un Noia Freixenet més encertat per tancar la fase de grups de la Champions. Els de Sant Sadurní d’Anoia van saber desactivar els roig-i-negres en els moments clau del partit amb dos gols a la primera meitat i a l’inici de la segona. Amb aquest resultat, el conjunt reusenc acaba la fase de grups en quarta posició i s’enfrontarà contra el Benfica, el peix gros de la competició, als quarts de final.

El duel va encetar de menys a més. Els primers minuts de tempteig, el Noia es va fer amb el domini de la bola. El conjunt de Sant Sadurní d’Anoia marcava els ritmes del duel i van trobar la porteria en una transició letal. Jordi Bargalló, amb un tir exterior potent, va sorprendre Càndid Ballart per posar el 0-1 en el marcador. Tocava reaccionar i el Reus ho va fer a través del jove Carles Casas. Amb tot, les aproximacions roig-i-negres topaven sempre amb el mateix protagonista: Blai Roca. El porter del Noia va abaixar la persiana i va aturar tot i cada un dels tirs per evitar qualsevol reacció.

Per les exigències de la necessitat, el Reus es va fer amb el domini contra un Noia preparat per fer mal al contraatac. Diego Rojas, un dels millors a la primera meitat, va tenir l’ocasió més clara amb una rematada potent que es va estavellar contra el pal. Poc després, Martí Casas també va tenir la seva a la mitja volta, però, de nou, es va topar amb Blai Roca. En el punt més àlgid de la reacció reusenca, el Noia va colpejar de nou per enviar el Reus a la lona. Tot just abans del descans, una transició a tres bandes va acabar amb el 0-2 de Toni Salvadó.

A la represa, Xavi Aragonès es va encarregar de silenciar el pavelló amb el 0-3. Semblava que el partit estava acabat, però els roig-i-negres van aixecar el cap en els darrers cinc minuts de partit. Ferran Giménez va retallar distàncies amb un tir llunyà. Els darrers cinc minuts en un partit d’hoquei són tot un món, i el Reus es va bolcar a l’atac per buscar el miracle. Toni Salvadó, en una acció fortuïta, va veure la blava i va brindar al Reus una falta directa. Rojas va agafar la responsabilitat, però Roca va aturar el mà a mà.

Del possible 2-3, el partit va anar a l’1-4. Gairebé a la següent jugada, Iván Morales va marcar el gol definitiu amb un Noia que jugava amb inferioritat sobre la pista. Finalment, Ferran Giménez es va encarregar de maquillar el resultat amb el 2-4 final.

Contra el Benfica

El Reus Deportiu tanca la fase de grups en quarta posició, així que haurà de jugar els quarts de final contra el millor classificat del grup B, el Benfica. Els de Jordi Garcia s’enfrontaran en una eliminatòria de doble partit contra el màxim aspirant al títol i un dels millors equips de Portugal. Aquesta es jugarà el 27 de març i el 10 d’abril i el guanyador es classificarà a la final four que es disputarà el 10 i 11 de maig.

En la mateixa part del quadre es juga un Oliveirense-Porto, així que, en cas de victòria roig-i-negra, a les semifinals també esperarà un equip portuguès.