Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu Virginias va caure derrotat en el seu retorn a l’OK Lliga a la pista del CH Caldes. Els roig-i-negre van pagar amb una ensopegada la ressaca europea que arrossegaven des del darrer dimecres. Jordi Garcia va plantejar un duel amb rotacions obligades amb les baixes de Martí Casas, que va acabar el duel contra el Barça amb un braç en cabestrell, i la de Maxi Oruste. El conjunt local no va perdonar els errors dels joves reusencs per emportar-se el matx per 3-0. El punt positiu del partit va ser el debut del jove jugador del filial, Roger Fargas.

El duel va començar de la pitjor manera possible. Una llarga possessió del Reus es va convertir en una transició letal. El porter del Caldes va interceptar una passada en llarg i va engegar un contraatac de tres contra dos que Xavier Gurri va culminar per l’escaire superant a Nil Viña. Aquest cop no va ser l’únic. Poc després, l’àrbitre va interpretar una topada de Marc Julià dins de l’àrea com a penal en contra. David Gelmà, exroig-i-negre, va ser el botxí i, davant Viña, no va perdonar per transformar la pena màxima i posar el 2-0.

Els reusencs van poder revifar a la primera meitat. El Caldes es va quedar amb un home menys per una targeta blava. Primer, Marc Julià no va encertar la falta directa i, després, amb superioritat numèrica, els roig-i-negres no van poder superar el Caldes.

A la segona meitat, el Reus va buscar la remuntada, però cap de les accions va acabar al fons de la xarxa de la porteria. Simplement, ahir no va ser el dia del conjunt reusenc que va veure com les penes s’acumulaven quan l’àrbitre va xiular un segon penal quan Ferran Giménez va tirar a terra un atacant del Caldes. De nou, David Gelmà va ser l’executor, però el tir no va anar entre els tres pals. Amb tot, el Caldes va acabar sentenciant el partit amb un gol de Marc González en els darrers cinc minuts que va sentenciar el duel.