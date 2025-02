El Reus Deportiu es torna a convertir en un gegant a Europa

El roig-i-negre Martí Casas celebrant el seu gol amb Joan Salvat abraçant-lo per darrere.Juanjo Viña

El Reus Deportiu Virginias va assolir una classificació per a la història. A dues jornades per acabar la fase de grups de la Champions League, els roig-i-negres ja poden celebrar que tornaran a disputar els quarts de final, una fita que no es veia des del curs 2017-2018.

El darrer dimecres el Reus Deportiu va convertir-se en un gegant al palau Blaugrana. Els de Jordi Garcia no van anar a especular, es van enfrontar de tu a tu a un monstre com és el Barça en el seu niu i van assolir un punt d’or. El tècnic Jordi Garcia va destacar en el postpartit que «hem portat al límit el compromís, l’ambició i el saber estar i ens ha permès competir en la seva màxima expressió, felicito a tots els meus jugadors». La realitat és que els roig-i-negres van acceptar el torcebraç des del primer moment i van disputar l’encontre de tu a tu contra el Barça.

A la primera part, els blaugrana van dominar la bola, però el Reus les ocasions. A la segona, els reusencs van imposar el seu ritme per trencar el conjunt barceloní en trenta segons. Joan Salvat i Martí Casas van fer la màgia de cara a porteria, i Càndid Ballart es va santificar sota els pals quan va ser necessari.

Amb el 0-2 i en l’últim tram de partit, el Barça va accelerar el partit amb una poderosa embranzida que el Reus va fer front de bona gana. «Els gols ens van donar confiança i després vam saber gestionar la rotació bèstia que va plantejar el Barça. Sabíem que patiríem fins al final i hem tret el nostre esperit de resistència», va cloure Jordi Garcia.

Després del partit, el mateix tècnic va posar en valor la gesta aconseguida: «És molt gros que ens hàgim classificat a dues jornades per al final en un grup tan difícil com aquest». De fet, el Reus es va convertir en un monstre més d’un grup temible. El Barça, per partida doble, i el Porto han patit el poder roig-i-negre en els moments clau. De fet, la classificació reusenca va deixar el conjunt blaugrana penjant d’un fil, a un pas sobre l’abisme.

El Reus de les grans cites

Aquesta temporada Jordi Garcia ha trobat la millor versió d’un equip que no ha fallat quan se l’ha necessitat. Homes importants com Joan Salvat i Martí Casas han fet un pas endavant per carregar l’equip a l’esquena i els joves com Guillem Jansà i Carles Casas han entrat a la rotació amb ambició i força. El resultat és un equip més compacte, més sòlid a nivell defensiu i amb màgia en la fase ofensiva. Aquesta combinació ha brillat des del primer moment.

Els roig-i-negres van aterrar a la final de la Supercopa d’Espanya, el primer torneig de la temporada, sense complexos. Llavors, van caure per la mínima contra el Barça en un duel que en van merèixer més, però que va servir com l’inici d’una campanya ascendent.

A l’OK Lliga només han perdut un partit a casa, mentre que a la Champions, el Porto i el Barça van ser totalment sobrepassats pel conjunt roig-i-negre. Amb aquesta empenta, el Reus Deportiu torna a quarts de final de la Champions i, el pròxim dijous en el darrer duel contra el Noia, s’establirà quina serà la seva posició final.

Martí Casas, lesionat

El final del partit contra el Barça va ser tota una guerra a la qual el Reus va haver de sobreviure. No només a nivell ofensiu, sinó també a nivell físic, perquè el Barça va acabar per escalfar el partit a base de cops, la majoria protagonitzats per Ferran Font.

Aquest, no només va picar amb l’estic al cap de Guillem Jansà quan el reusenc era a terra, sinó que també va atropellar a Martí Casas en un xoc que va acabar amb l’atacant roig-i-negre amb el braç en cabestrell. Casas va acabar amb l’espatlla dislocada i des de l’entitat roig-i-negra estan esperant les darreres proves mèdiques per confirmar l’abast de la lesió.