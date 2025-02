El Reus Deportiu brilla a la Champions sumant un punt per a la història (2-2)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu Virginias es classifica a la següent ronda de la Champions per la porta gran. Els de Jordi Garcia van assolir un empat d'or després d'afrontar de tu a tu al Barça en un clàssic d'alt voltatge. Els roig-i-negres van superar en intensitat per assolir un 0-2 crucial i van salvar un empat en un final de partit frenètic. Els roig-i-negres tornen a lluir a la Champions anys després i deixen gairebé tocats i enfonsats al Barça.

El Reus Deportiu no va sortir a especular al palau Blaugrana. Els roig-i-negres van encetar el clàssic contra el Barça amb el ganivet entre les dents i Marc Julià va provar sort ben aviat amb un tir llunyà que Marc Grau va aturar. Poc a poc, el partit va anar agafant velocitat i el conjunt blaugrana també va tenir les seves a través d'Ignaci Ballart, que, amb un tir a la mitja volta, va obligar a Càndid Ballart a aparèixer.

Els dos equips es jugaven molt sobre la pista, la pressió de ser més un clàssic va mostrar el millor hoquei per a les dues parts. El Barça dominava la bola, però era el Reus qui tenia les oportunitats més clares. Marc Julià, en un mà a mà, i Ferran Giménez per partida doble van perdonar el 0-1, però els blaugrana també van enviar una bola al pal per tancar la primera meitat amb molt de soroll i moviment, però amb el 0-0 a l'electrònic.

A la represa, el domini del Barça va créixer a base d'allargar les possessions, però els seus atacs morien sempre en Càndid Ballart. El porter reusenc va mostrar-se molt actiu i va contestar a la pressió aturant un aixeca i pica de Sergi Aragonès. En el punt àlgid del partit el Reus va trobar el seu millor moment per trencar-ho en trenta segons. Qui va trencar el gel va ser Joan Salvat amb un tir escorat al lateral, però qui va fer emmudir el Palau va ser Martí Casas segons després. El crack roig-i-negre es va plantar davant Grau i, amb un toc gràcil amb l'estic, va colar la bola al fons de la xarxa.

Amb la feina feta, els papers van canviar. Els reusencs ara havien de resistir a un Barça preparat per un assalt desesperat a la porteria de Ballart. Amb una defensa disciplinada, el Reus va aguantar fins que van arribar els darrers cinc minuts de partit. A partir del 45' el partit es transforma, els nervis afloren i el Barça ho va aprofitar per retallar distàncies. Sergi Llorca va recollir una bola mal refusada per marcar l'1-2. Poc després, els barcelonins van assolir la seva falta directa corresponent a la desena falta del Reus, però Sant Càndid Ballart va aparèixer per mantenir el Reus en avantatge aturant el mà a mà a Ferran Font.

El duel es va accelerar encara més quan faltaven dos minuts per al final i la polèmica no va faltar. Sergi Aragonès va donar l'ensurt al Reus marcant el 3-2 amb un tir llunyà, però l'àrbitre ja havia anul·lat l'acció abans que la bola sobrepassés el porter roig-i-negre. Els reusencs van esquivar la bala i els blaugrana van perdre els nervis. El contacte va ser més contundent i Barroso va veure una blava clau. Martí Casas va errar la possibilitat de fer el 2-3 d'una falta directa, però el Barça hauria d'acabar el partit en inferioritat numèrica. Amb tot, tocava aguantar i, pel camí, Martí Casas va rebre un cop fort que va fer que acabés el duel amb un braç en cabestrell. El Reus perdia la seva estrella, però assolia un punt d'or que els classifica per a la següent ronda de la Champions.