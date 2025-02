Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Guillem Jansà ja s’ha batejat com un heroi a la Bombonera. La jove perla roig-i-negra es va inventar un golàs en els darrers minuts del partit per donar una victòria clau al Reus Deportiu contra el Saint Omer. El duel va acabar en un final ple d’emocions en el qual el conjunt francès va igualar l’electrònic i esmicolar les opcions del Reus a la Champions. Amb tot, Jansà va aparèixer per mantenir la flama molt viva per accedir a la següent ronda.

El conjunt de Jordi Garcia afrontava un duel clau. La tensió omplia tot l’ambient, perquè al Reus Deportiu només li valia la victòria per continuar somiant en una classificació que es ven molt cara amb el Porto i el Barça. Amb tot, no només era un partit important per als roig-i-negres, també ho era pel Saint Omer que, amb una derrota, deia adeu Europa.

D’aquesta manera, els roig-i-negres es van veure sorpresos quan els francesos van entrar al duel amb el ganivet entre les dents. La necessitat del conjunt francès va deixar la iniciativa reusenca en segon pla i, després d’intentar-lo en diversos cops, Thiault Colin va colpejar primer marcant el primer gol del partit. Tocava remuntar, i el conjunt reusenc es va animar ben aviat. Una errada al final d’una possessió del Saint Omer es va convertir en una transició letal que Joan Salvat va transformar en l’1-1. Els reusencs castiguen cada error, així ho han fet al llarg de la temporada i, per això, són un perill per a qualsevol equip. Amb el gol, la tendència va canviar al complet. Els roig-i-negres buscaven la porteria rival i els joves Jansà i Carles Casas van poder marcar el 2-1 en una doble ocasió que no va entrar. Qui sí que ho va aconseguir va ser Maxi Oruste, amb un cop d’estic des de segona línia que va ser inaturable.

A l’entrada del segon temps, el Reus va posar una mica de calma al partit a través de Marc Julià. L’olotí es va inventar una jugada individual que Oruste va culminar amb el 3-1. El resultat donava tranquil·litat al conjunt local, però va durar ben poc. Els francesos agafaven les darreres esperances a la Champions amb força i Marçal Cuenca va marcar el 3-2 en un tir ajustat al pal que Càndid Ballart no va poder aturar.

El partit dels cinc minuts

El duel va avançar amb una calma tensa fins que va entrar en els darrers cinc minuts. A l’hoquei, la velocitat del joc dona a peu a múltiples ocasions i tendències al llarg dels 50 minuts, però els duels de màxima importància se solen resoldre en el darrer tram. D’aquesta manera, el Saint Omer va empènyer fins a acorralar el Reus Deportiu i Leo Savreux es va inventar un tir d’efecte amb l’estic que va posar el 3-3 a l’electrònic i va glaçar la Bombonera.

Només faltaven dos minuts i, amb un empat, el Reus gairebé deia adeu a les opcions europees. Però, entre la bogeria i el caos, va sorgir un heroi. El jove Guillem Jansà va veure el forat i, des del mig del camp, va enviar la bola a l’escaire per solucionar el partit i convertir-se en el nou ídol a la Bombonera.