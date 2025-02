El Vendrell i el Reus, preparats per lluitar per la Copa

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana el pavelló Quim Tomàs del Vendrell es vesteix de gala per acollir la Copa SAR de la Princesa. Aquesta copa reuneix els quatre millors equips de l’OK Plata, la segona divisió nacional, per disputar una final four. Entre els protagonistes destaca l’amfitrió, el CE Vendrell i també el filial del Reus Deportiu, que aterra a la competició com el flamant líder del grup sud.

El CE Vendrell aterra a la copa amb tres ja a la vitrina. Per sumar la quarta, els vendrellencs hauran de donar el màxim nivell a la primera ronda contra el Shum Frit Ravich, el líder imbatut de la categoria. Amb tot, el municipi afronta el cap de setmana amb il·lusió per l’hoquei. Així ho va traslladar el tècnic del Vendrell Antoni Porta: «Vivim la Copa amb molta il·lusió i molt contents. No som els favorits, però el fet de jugar a casa i el format de final four és un plus». A més, va assenyalar que «durant aquesta setmana ja es veu pel carrer el xup-xup. La gent t’anima i està amb ganes d’hoquei. Estic segur que el pavelló estarà ple».

El Vendrell, amb Jordi i Lluis Ferrer al capdavant de l’equip, té dissabte als 20 hores el primer partit contra el Shum. «És un equipàs. No ha perdut en tota la temporada. La veritat és que és un rival amb molt pocs punts dèbils, però crec que el format ens dona una oportunitat. És a un partit, així que hem d’estar més afinats de cara a porteria i hem de cometre pocs errors que ells».

Els reusencs volen trofeu

El Reus Deportiu Virginias estarà present a la Copa SAR de la Princesa amb el seu filial. Les joves perles roig-i-negres dirigides per Markus Feldhoff s’han guanyat el bitllet a la competició després de quedar líders del grup sud de l’OK Plata.

«No ens podíem creure estar tan a dalt a la classificació aquesta temporada. Els nostres joves han pujat el nivell i hem demostrat que som capaços de competir contra qualsevol equip», va apuntar Feldhoff. L’alt nivell dels joves reusencs ja ha cridat l’atenció del primer equip. Jugadors com Carles Casas i Pol Martínez ja han jugat sota les ordres de Jordi Garcia.

El Reus té al davant tres equips del grup nord, rivals contra els quals no han disputat cap encontre aquesta temporada. El primer serà el Cerdanyola dissabte a les 17.30 h. «És un equip que te’l podries encontrar perfectament a l’OK Lliga. Haurem de defensar-nos bé i esperar la nostra oportunitat per fer mal. No ens beneficiaria que el partit s’embogeixi amb moltes transicions», va apuntar el tècnic alemany.

Els joves no estan sols a l’aventura. «Sé que per a les semifinals vindrà molta gent de Reus per ajudar-nos. Una hipotètica final ens complicaria perquè coincideix diumenge a la mateixa hora que el derbi, però amb el preu de les entrades que ha posat el Calafell potser la gent s’anima a animar-nos a Vendrell», va cloure.