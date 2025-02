El dard enverinat del Reus Deportiu al CP Calafell

El partit d'Ok Lliga entre el CP Calafell i el Reus Deportiu, que es disputarà el pròxim diumenge a les 12.30 h al pavelló Joan Ortoll de Calafell, ha generat una gran polèmica entre ambdós clubs i les seves aficions pel preu de les entrades establert per l'equip local.

El CP Calafell ha fixat un preu de 6€ per als socis, 15€ per als no socis residents al Penedès i el Garraf, i 25€ per a l'entrada general, que haurien d'adquirir els aficionats del Reus Deportiu que vulguin assistir al partit. Aquest últim preu ha causat indignació entre l’afició reusenca, que considera excessiu el cost de les entrades per a l’afició visitant.

Davant l’allau de crítiques, el Reus Deportiu ha reaccionat a través de les seves xarxes socials amb una publicació als seus perfils oficials d’X i Instagram on ha expressat el seu malestar amb el missatge: «Per 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨̀𝐫𝐢𝐚, 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢ó i 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭 amb l’hoquei. Nosaltres seguim a la nostra 💸». Un dard enverinat que mostra de la disconformitat del club roig-i-negre amb la decisió del CP Calafell.

Cal recordar que aquesta no és la primera vegada que els preus de les entrades entre aquests dos equips generen polèmica. En el partit d’anada disputat el 27 d’octubre al Palau d’Esports de Reus, els preus establerts pel Reus Deportiu també van aixecar crítiques. Llavors, el club reusenc va fixar un preu de 10€ per als socis, 12€ per als no socis residents a Reus i 20€ per a les entrades online i de taquilla.

Un nou episodi en la rivalitat entre el CP Calafell i el Reus Deportiu que encén un derbi, ja de per si calent, abans de la seva disputa. Verds i roig-i-negres es jugaran molt més que una victòria a la pista.