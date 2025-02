L’Alpicat paga els plats trencats d’un Reus entonat (5-3)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu Virginias va assolir una victòria contundent contra un Alpicat que només va poder maquillar el resultat en el darrer tram de partit. El conjunt lleidatà va pagar els plats trencats d’uns reusencs dolguts després de la derrota contra el Barcelos. Jansà, Julià, Joan Salvat per partida doble i Martí Casas van posar els gols d’un Reus entonat que va acabar rebent tres gols quan Jordi Garcia va fer rotacions sobre la pista.

El conjunt reusenc va encetar el partit a l’expectativa. Després dels esforços del darrer dijous a la Champions, el Reus afrontava el duel reservant energia i esperant la seva oportunitat. Aquesta va arribar ben aviat. Joan Salvat va pispar una bola per deixar a Marc Julià plantat davant del porter, però l’atacant no va connectar la rematada. Poc després, Martí Casas va tenir un mà a mà que va aturar el porter rival. Malgrat la posició a la taula, l’Alpicat ha demostrat la seva capacitat de mossegada. De fet, en la primera volta va empatar al Reus a l’últim minut. Amb tot, és un equip porós en defensa i els roig-i-negres ho van aprofitar. Julià va arrossegar dos defensors per cedir la bola a Guillem Jansà. El jove tenia un carril lliure per disparar, i així ho va fer per posar l’1-0 per sota de les cames del porter.

L’Alpicat no es va fer enrere, sinó que va estar a prop de l’1-1 amb dues accions. La primera en un contraatac de tres contra u que Munné va enviar als núvols i, després, amb un tir interior del mateix protagonista que Càndid Ballart va aconseguir aturar abans que la bola travessés la línia. Del possible empat el Reus va passar al 2-0, perquè en una internada, Julià no va dubtar en disparar i la bola es va colar per sota del braç de Xavi Bosch cap al fons de la porteria.

A la segona meitat el Reus va sentenciar el partit. Salvat per partida doble i Martí Casas de falta directa van establir el 5-0. Jordi Garcia va aprofitar per fer rotacions i l’Alpicat, al seu temps, va acabar per maquillar el marcador amb el 5-3.