El Reus Deportiu surt golejat immerescudament contra un efectiu Barcelos (0-4)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu va sortir golejat immerescudament contra el Barcelos. Els roig-i-negres es van enfrontar als portuguesos de tu a tu, però el porter Conde Acevedo no va deixar filtrar ni un gol i el potencial ofensiu del Barcelos va acabar per posar un 0-4 irreal a l’electrònic contra un Reus que va meréixer més.

El conjunt reusenc va encetar amb força un duel clau amb l’ambient de la Bombonera esperonant-los. Amb tot, el joc accelerat el va aprofitar el Barcelos per fer mal en el pitjor moment possible. Tot just començar el partit, el conjunt portuguès va aprofitar una bola perduda per armar una ràpida transició. Miguel Rocha va entrar en escena. L’home gol del Barcelos va caçar la bola i, davant de Càndid Ballart, no va perdonar i va avançar els visitants en el marcador. En les primeres de canvi, el Reus va rebre un gol d’un Miguel Rocha que semblava, com sempre, endollat de cara a porta.

Malgrat el cop, ningú va abaixar els braços a la Bombonera. Ni l’afició va parar d’animar un segon ni van frenar els roig-i-negres sobre la pista. Els reusencs van ensenyar els queixals i les ocasions no van trigar en arribar. Marc Julià es va inventar una passada des de darrere de la porteria a Martí Casas que, a la mitja volta, va rematar, però es va topar amb Conte Acevedo. El porter argentí del Barcelos va mostrar la seva millor versió aturant-lo tot, però el Reus no es va cansar de posar-lo a prova.

La més clara, però, va arribar de bola aturada. El Barcelos va cometre penal i Maxi Oruste va ser l’encarregat d’executar-lo. Amb tot, l’argentí, davant Acevedo, va enviar el tir lluny de la porteria. El nou cop d’errar una pena màxima no va abaixar els ànims. El Reus continuava atacant feroçment fins a convertir el partit en un duel de transicions constants. Amb el partit embogit, Càndid Ballart es va fer gegant sota els pals i el Reus ho va aprofitar per reorganitzar-se. En una nova contra, Maxi Oruste va rebre un cop amb l’estic entrant a l’àrea. Era penal. Així ho va reclamar Martí Casas, que era l’home més a prop de l’acció, però l’àrbitre no va veure res. Entre Ballart i l’esforç defensiu, els roig-i-negres van reduir al mínim l’impacte ofensiu del Barcelos, però van arribar al descans sense poder moure l’electrònic.

A la represa, La tendència es va mantenir. El Reus Deportiu va tenir les ocasions clares per sumar un merescut empat en el marcador. Marc Julià es va endinsar per la dreta, però, davant Acevedo, el perill va cessar. Poc a poc, el Barcelos aconseguia travessar el mur reusenc. Rocha es va plantar amb Càndid Ballart, però el reusenc li va guanyar la partida en el mà a mà.

El Barcelos va assumir el seu paper. Va esperar l’oportunitat per trencar el Reus quan els roig-i-negres estaven més entregats. Oliveira marcar el segon aprofitant una bola perduda que Rocha va fer bona i, en els darrers minuts, el Barcelos va ficar el dit en la ferida per marcar el tercer i el quart per consumar una derrota que ajusta la lluita per la classificació a la següent ronda de la Champions.