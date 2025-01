Reus acollirà els propers tres anys el Campionat de Catalunya d’Hoquei Base

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons i Ciurana, han signat avui l’acord d'intencions entre l'Ajuntament de Reus i la Federació Catalana de Patinatge per a l'organització a Reus, els anys 2025, 2026 i 2027, del Campionat de Catalunya d’Hoquei Base.

Aquest 2025 el campionat es portarà a terme del 10 al 28 de maig al Pavelló Olímpic Municipal i als polilleugers Cèlia Artiga i Joan Rebull. S’espera la participació d’aproximadament 600 esportistes de tot Catalunya que competiran en les categories aleví, juvenil, fem 11 i fem 15.

L’hoquei patins té una especial tradició i arrelament a la ciutat de Reus. No en va, el Reus Deportiu és el segon equip del món amb més Copes d’Europa i compta i ha comptat amb alguns dels millors jugadors de la historia d’aquest esport.

A més de donar suport des de la base per tal de formar jugadors i jugadores d’aquesta especialitat esportiva, des de la Regidoria de Salut i Esports s’aposta per atreure a la ciutat nous esdeveniments d’esport base com aquest aprofitant el potencial de les instal·lacions esportives municipals. En aquest tipus de tornejos es calcula que cada participant ve acompanyat per 2,5 persones, una ràtio més elevada que en altres casos i que fa que resultin especialment atractius des del punt de vista de l’impacte econòmic i la promoció de ciutat.