El Reus Deportiu Virginias va caure al Dragão Arena contra el Porto per 3-2 en un duel de màxima igualtat. Els roig-i-negres van brillar en les individualitats contra un Porto més agressiu i dominador, però no va poder evitar una derrota que iguala més la classificació a la Champions.

Després del primer minut de tampteig, el Porto estava a decidit a que el partit s’assemblés ben poc al viscut al Palau d’Esports, quan van sortir golejats. El conjunt portuguès va establir un domini asfixiant de la bola, però el Reus estava preparat. Els roig-i-negres es van tancar al voltant de Càndid Ballart. Els atacs reusencs morien aviat, però tampoc estaven reforçats, perquè dos homes es quedaven al darrere per evitar transicions.

El Reus es va posar a les mans de Càndid Ballart. I no podien estar en millor mans, perquè el porter reusenc ho va aturar tot. Els de Jordi Garcia necessitaven moment de brillantor, i aquest el va tenir Marc Julià per inventar-se un xut des de la frontal que va ser el 0-1.

Aquest va sorprendre la tendència local, però no va desanimar un Porto que va intensificar els seus atacs. Ballart va ser crucial aturant un mà a mà a Telmo Pinto i el posterior refús. Però no es podia aturar tot i Gonçalo Alves va enviar la bola de la frontal a l’escaire per posar l’1-1. L’empat va esperonar el Porto i, poc després, una bona triangulació local va significar l’1-2.

Una picabaralla entre Salvat i Edu Alsina va deixar els dos equips amb 4 homes i, en aquest escenari, el Reus va guanyar protagonisme. Les individualitats van tornar a fer brillar els roig-i-negres. Martí Casas es va cuinar ell solet l’empat buscant un forat a la frontal i rematant a la mitja volta. El Reus havia arribat a la guerra al Dragão Arena i pensava vendre cara la seva pell.

A la represa, el partit es va igualar. El Reus va fer un pas endavant aprofitant les errades en la zona de creació del Porto, però llavors va ser el temps de Xavi Malián, el porter local, d’aturar-ho tot. El Porto no va abaixar els braços i quan els seus homes forts van començar a crear, el Reus es va veure de nou per darrere en el marcador. En aquest cas va ser Di Benedetto qui va finalitzar una bona triangulació del Porto

El gol va arribar a l’entrada de la segona part, però, en compte d’embogir el partit, el va calmar. Tots dos equips eren ben conscients de la situació sobre la pista: el Reus arrossegava les 9 faltes des de la primera meitat, mentre que el Porto va fer la novena poc després del gol. D’aquesta manera, tots dos estaven a un error de la falta directa, i cap volia arriscar. Els minuts passaven amb lluita sobre la pista, però evitant riscos. D’aquesta manera, tots dos equips van entrar en el marge dels darrers minuts i, allà, les necessitats van provocar errors. El Reus va cometre la desena falta, però Càndid Ballart es va fer enorme i va aturar, per partida doble, el mà a mà a Hélder Nunes.

Jordi Garcia va demanar un darrer temps mort per organitzar l’equip, però els roig-i-negres no van ser capaços de ferir el Porto i van acabar caient per 3-2.