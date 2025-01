El Reus Deportiu, preparat per donar un cop sobre la taula a Europa

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu Virginias afronta a les 21.30 h un duel crucial a la Champions League. El conjunt de Jordi Garcia té l’oportunitat de donar un cop sobre la taula a Europa i donar un pas en ferm per classificar-se de cara a la següent ronda. Per aconseguir-ho, els roig-i-negres hauran de sortir victoriosos del Dragão Arena, la pista del FC Porto.

Fa una setmana, el Reus Deportiu va mostrar múscul derrotant el FC Porto al Palau d’Esports. Els de Jordi Garcia no només van guanyar els portuguesos, sinó que els van passar per sobre completant una maneta per a la història (5-2).

Els roig-i-negres van trencar el mur defensiu rival amb les seves transicions. Joan Salvat i Maxi Orutste van anotar el primer en una ràpida jugada a la primera part, per després destrossar els portuguesos a la segona part amb quatre gols més.

Aquest triomf va ser clau, perquè el Reus Deportiu es va assegurar la tercera posició del grup amb 9 punts, deixant el Porto cinquè, fora de les posicions de classificació als quarts de final, amb sis punts. D’aquesta manera, si els reusencs assalten el Dragão Arena, farien un pas de gegant allunyant-se a sis punts de l’eliminació a la Champions.

El d’aquest vespre també és un partit important per als portuguesos. El Porto és un dels candidats a emportar-se el trofeu, així que quedar-se fora tot just començar seria tot un fracàs. Fins ara, a la Champions només han donat signes de debilitat lluny del seu pavelló.

L’últim cop que van jugar davant els seus van guanyar el Barça amb un contundent 6-2. D’aquesta manera, el Reus haurà de suar de valent per emportar-se la victòria, però enguany ja ha demostrat estar capacitat de complir aquestes expectatives tan exigents.

El jugador del Reus, Maxi Oruste, va destacar que «esperem un partit difícil. A casa, ells posaran més intensitat i agressivitat, així que nosaltres ho haurem de compensar amb treball i més treball, com ja hem demostrat que podem fer aquesta temporada». L’argentí va subratllar que «tots coneixem bé la qualitat del Porto. És un equip desequilibrant i que, després de l’anada, tindrà el duel molt preparat. Haurem de ser molt intel·ligents en el nostre joc».

El conjunt de Jordi Garcia arriba al partit en estat de gràcia. Tot i perdre el darrer duel a l’OK Lliga contra el Barça, la realitat és que el nivell d’hoquei dels roig-i-negres va ser més que suficient per posar contra les cordes i superar els blaugrana. El mateix Porto ja va patir un 5-2 per no poder igualar la intensitat roig-i-negra.

Fins ara, el Reus Deportiu ha demostrat que està en un estat de forma brutal. De fet, la primera derrota a l’OK Lliga va arribar contra el Barça el darrer diumenge. A la Champions, els roig-i-negres van guanyar amb contundència al Saint Omer i el Porto, així com el Barça amb un 5-4 d’autoritat.

A més, tot i que van caure contra el Barcelos, l’actual líder del grup A de la Champions, van merèixer molt més en caure per 2-1 i amb polèmica. Oruste va assenyalar que «hem completat una primera part de la temporada molt bona i l’hem de mantenir, perquè els campionats es resolen a la segona part de la temporada». A més, va afegir que «volem que la segona part sigui més espectacular i no ens relaxarem ni un partit. L’equip té molta ambició i ganes de guanyar».

La Copa del Rei està definida

El darrer diumenge el Reus va tancar la primera volta de l’OK Lliga i els seus rivals a la Copa del Rei ja estan definits. La competició es disputarà del 6 al 9 de març a Calafell. El PAS Alcoi, l’Igualada, el Noia i el Calafell seran els possibles rivals d’un Reus que, en quedar tercer, és cap de sèrie. Els reusencs estan en la mateixa part del quadre que el Liceo i no s’enfrontarien amb el Barça fins a una hipotètica final.