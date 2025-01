Maneta per a la història en una nova nit màgica del Reus al Palau (5-2)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

La Bombonera és un fortí inexpugnable. El Reus Deportiu Virginias va viure ahir una nit màgica a la Champions amb una maneta per a la història contra el Porto (5-2). Feia dotze anys que el Reus no guanyava el tità portuguès i, ahir, els dracs del Porto no van ser més que simples llangardaixos que van patir el domini i la pressió d’un conjunt roig-i-negre superior. Martí Casas va anotar un hat-trick aprofitant la gran capacitat de l’equip reusenc de castigar els errors i forats defensius dels portuguesos.

Si l’equip de Jordi Garcia ha arribat invicte en el seu estadi fins al gener és per un motiu concret. El Reus Deportiu va començar a créixer amb els pas dels minuts i la disputa inicial de la bola va quedar resolta ràpidament en favor dels reusencs. Els roig-i-negres van colpejar primer. Joan Salvat va iniciar un contracop per l’esquerra i va enllaçar amb Maxi Oruste que, a la mitja volta, va anotar l’1-0 en el marcador. Els reusencs ho van fer fàcil i el gol va ajudar a acabar d’estabornir el Porto.

El conjunt portuguès, un dels candidats a emportar-se el trofeu, no ensumava la bola per enlloc. El Reus feia i desfeia com volia i Marc Julià, ahir emmascarat després de rebre un cop de bola a la cara, va tenir l’oportunitat posar distància amb una gran jugada individual. Va fer el més difícil, una finta i sortir a la contra després de deixar enrere a la seva marca, però el tir no va entrar.

No va ser fins als darrers minuts de la primera meitat quan el Porto va intentar reaccionar, però llavors es van trobar un Reus ordenat en defensa que no es va deixar sorprendre.

A la represa, el Porto va allargar el seu domini de la bola, però el Reus va estar atent per aprofitar els errors. Salvat va interceptar una bola al mig del camp per engegar un contraatac de manual. El capità reusenc va allargar la jugada a Rojas i aquest, al seu temps, va servir en safata el gol a un Martí Casas encertat.

Els atacs locals no s’aturaven. Concretament, Martí Casas va insistir fins que va trobar premi. Després d’un tir creuat desencertat, l’atacant roig-i-negre es va inventar un gol del no-res encarant la porteria tot sol i anotant el 3-0 aixecant i picant la bola mentre que un defensor del Porto movia la porteria en un intent d’anul·lar la jugada.

La intensitat del Reus superava totes les expectatives del Porto, que eren incapaços de controlar el torrent d’ocasions. Martí Casas, des de darrere de la porteria, va obrir espai a Guillem Jansà. La jove perla va demostrar sang freda i va definir a l’escaire per posar el 4-0. La Bombonera vibrava i el seu equip gaudia amb ells. Poc després, Casas i Maxi Oruste van aprofitar una nova errada del Porto per engegar un nou contraatac que va acabar amb un teva-meva que, finalment, va executar Casas per completar el seu hat-trick.

No va ser fins als darrers cinc minuts de partit quan els portuguesos van reaccionar. Barata marcava el gol de l’honor en una bola perduda. Alves va transformar un altre error local en el 5-2 a falta de tres minuts i això va tornar a portar esperança al Porto. Amb tot, va ser massa tard per evitar la festa del Reus.