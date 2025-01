El Reus Deportiu s’encomana a la màgia de la ‘Bombonera’ per resoldre una setmana clau

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta és una setmana gran per al Reus Deportiu Virginias. El conjunt roig-i-negre engega aquest vespre el primer dels dos partits clau per a les seves ambicions a Europa i a l’OK Lliga. Els de Jordi Garcia han arribat al mes de gener sense conèixer la derrota al Palau d’Esports, també anomenat per als aficionats com la Bombonera. A les 21 hores, els reusencs s’encomanaran a la fortalesa de la seva pista per afrontar el duel de Champions contra el FC Porto.

El Reus Deportiu va començar l’any de la millor manera possible. El darrer cap de setmana, els de Jordi Garcia van demostrar que l’aturada per les vacances de Nadal no ha causat cap mena d’impacte en el gran estat de forma amb el qual van acabar el 2024.

Els roig-i-negres van superar en intensitat i en joc al Deportivo Liceo a la seva pista per sumar la primera victòria del 2025 per 2-5. Els de sempre, Joan Salvat i Maxi Oruste es van encarregar d’encarrilar el duel amb un doblet cadascú, mentre que Martí Casas va posar la cirereta en el pastís anotant el cinquè i definitiu gol. L’única mala notícia va ser la lesió de Marc Julià després de rebre un fort cop amb la bola a la cara.

A la Champions, el Reus Deportiu arriba amb ganes de revenja. El darrer partit dels de Jordi Garcia a la màxima competició europea va acabar amb una polèmica derrota per 2-1 a la pista del Barcelos. Això ha deixat a l’equip roig-i-negre en tercera posició amb 6 punts, amb un balanç de dues victòries i dues derrotes.

El Porto no és un rival qualsevol. El darrer curs es va quedar a les semifinals de la Champions i enguany té entre cella i cella emportar-se el trofeu. En el darrer duel van demostrar aquesta capacitat golejant el Barça per 6-2. Els portuguesos, però, hauran de superar la prova de foc de la Bombonera.

Fins ara, cap rival ha estat prou fort per superar el Reus Deportiu davant de la seva afició. Ni a lliga, ni a la Champions. Qui provar aquesta medecina va ser el Barça, que va caure per 5-4 en un duel per al record dels roig-i-negres a la Champions.

Aquesta temporada, els de Jordi Garcia han demostrat ser un equip capaç de competir de tu a tu en qualsevol escenari i contra qualsevol equip, fet que els ha col·locat també a la segona posició a l’OK Lliga. De fet, aquest diumenge el Palau d’Esports rep el segon gran partit de la setmana amb el clàssic contra el Barça.

De moment, el Reus Deportiu ja ha fet la feina a la lliga i, amb la victòria contra el Liceo, ja està classificat com a cap de grup de cara a la Copa del Rei de Calafell. Amb tot, els roig-i-negres no volen aturar el seu estat de gràcia i afronten la setmana amb l’ambició de sumar dues victòries que facin vibrar encara més la Bombonera.