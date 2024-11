El Reus Deportiu s’estrena amb derrota a la Champions (3-1)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera derrota del curs va arribar a la Champions. El Reus Deportiu Virginias s’estrena amb derrota a la màxima competició europea contra un Noia Freixenet més encertat davant de la seva afició. Xavi Costa, per partida doble, i Jordi Bargalló van posar els gols que van donar la victòria el conjunt de l’Alt Penedès.

El partit va encetar amb igualtat màxima a les dues pistes. Costava que la bola entrés, però quan ho va fer, van totes van entrar de cop. El primer en colpejar va ser el Noia Freixenet i, en qüestió de dos minuts, la ferida es va ampliar fins al 3-0. Ni tan sols un temps mort de Jordi Garcia va poder frenar el torrent de gols del Noia.

Tocava treballar a la segona meitat i la reacció va arribar aviat. El capità Joan Salvat va tornar a veure porta als cinc minuts de la represa per posar el 3-1. El primer estava fet, però va ser l’únic que va poder donar el Reus Deportiu en el camí de la remuntada. El Noia va saber tancar-se i, en el darrer minut, Iván Morales va veure una blava que donava una espurna d’esperança. Amb tot, Salvat va errar la falta directa i el partit va acabar morint amb el 3-1 a l’electrònic.

El Reus Deportiu no té temps per descansar perquè aquest diumenge torna a la lliga per jugar contra el Voltregà al Palau d’Esports.