El Reus s’emporta un punt de l’infern del Noia (2-2)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu va mantenir la imbatibilitat al pavelló Olímpic de l’Ateneu en un partit d’alta tensió contra el Noia Freixenet que va acabar amb un empat a dos amb un conjunt reusenc desaprofitant una falta directa final.

Des que va engegar el cronòmetre l’encontre indicava que no anava a ser gens tranquil. En qüestió de dos minuts, el Reus i el Noia ja s’havien intercanviat ocasions, però va ser el conjunt local qui va acabar per colpejar primer. Iván Morales va enviar un míssil des del centre del camp per sorprendre el porter reusenc Càndid Ballart i situar l’1-0 en el marcador. L’alegria local va durar poc, perquè Joan Salvat es va encarregar d’empatar dos minuts després quan va rematar hàbilment una gran passada de Marc Julià.

La intensitat va créixer amb el pas dels minuts, i amb aquesta les faltes. Així mateix, el Noia va gaudir d’un penal per ampliar el marcador, però Ballart va ser l’heroi i el va aturar amb el coll. Abans d’acabar la primera part, Joan Salvat va tenir una gran ocasió per posar l’1-2, però el porter Blai Roca li va treure el remat de la línia, una jugada que el capità del Reus va protestar a l’àrbitre.

Finalment, la tensió va esclatar a la mitja parts amb una picabaralla en el túnel de vestidors. El resultat va ser que els dos equips van reprendre el duel amb un home menys. El Reus, a causa d’una vermella al delegat Raúl Marín, i el Noia per una blava a Humberto Mendes.

La inferioritat de jugadors a la pista va relaxar el duel. Va haver-hi una calma tensa, sense gaires ocasions, fins que va tornar a esclatar a deu del final. Diego Rojas va marcar l’1-2 després d’una transició de Martí Casas, però el Noia va contestar a l’instant amb el 2-2 amb un gran cop d’estic de Martí Gabarró.

El conjunt reusenc, però, va tenir el gol de la victòria amb una falta directa. Es va encarregar Martí Casas, però va badar i no va arribar a rematar perquè un defensor va arribar per tallar l’ocasió. La bola aturada segueix sent la gran tasca pendent d’un Reus que es manté invicte amb el tercer empat fora de casa.