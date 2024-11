El CP Calafell no té pietat del Voltregà i el goleja al Joan Ortoll (7-2)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El CP Calafell no va tenir pietat del Voltregà i el va superar per un contundent 7-2. El d’ahir era un partit especial al Joan Ortoll, perquè significava el retorn de Ferran López, qui va ser tècnic calafellenc fins al final del darrer curs i amb qui va assolir el primer títol europeu. López, ara al capdavant del Voltregà, va veure com el conjunt entrenat per Guillem Cabestany el passava per sobre amb un Jan Escala i Aleix Marimón totalment desfermats.

El partit, però, va començar amb una tendència completament diferent de la que ha acabat reflectint el marcador. Els primers minuts de tempteig van ser per al Voltregà. L’equip osonenc va dominar la bola en els primers minuts, però sense trobar cap ocasió clara per superar Gerard Camps. El Calafell també va tenir les seves accions, però el cop d’estic de Marimón es va estavellar amb el pal.

El duel semblava que s’enverinava quan Carles Domènech va veure la blava per tirar a terra un rival amb l’estic.

Gerard Camps va donar una vida extra als locals aturant la consegüent falta directa, però els verds havien d’aguantar dos minuts en inferioritat numèrica. Els de Cabestany no van dubtar, tenien clar que s’havia de fer i, allargant les possessions i ben ordenats en defensa, van aguantar el marcador fins que van recuperar el seu cinquè home a la pista.

Amb igualtat numèrica, Cabestany va moure la banqueta per donar entrada a Jan Escala i l’efecte va ser immediat. Escala va rematar a porta i Joaquin Olmos va transformar el rebuig del porter rival en l’1-0. El gol va provocar un temps mort de Ferran López, però el Calafell ja havia destapat l’ampolla i la golejada tot just acabava de començar. A la represa, la parella Escala- Olmos va tornar a aparèixer.

En aquest cas, l’argentí es va inventar una jugada des de camp propi fins a l’àrea del Voltregà per servir en safata el 2-0 a Jan Escala.

El Calafell anava a l’alça i, poc després, Marimón va tornar a provar sort amb un cop d’estic des de l’exterior que, aquesta vegada, va acabar al fons de la xarxa. De cop i volta, el Voltregà es va veure completament desbordat i els verds ho van aprofitar. Els calafellencs van trencar una defensa fràgil amb un contraatac de manual que, en tres passades, va significar el 4-0 tot just abans del descans.

El Voltregà va aprofitar l’inici fred de la segona part del Calafell per sorprendre amb el 4-1 amb una passada entre línies fàcil d’evitar, si la defensa calafellenca hagués estat atenta. El gol només va ser un miratge, perquè el conjunt verd tenia dominat el partit en tot moment. De fet, poc després, Marimón, totalment inspirat, es va inventar el 5-1 en una acció individual.

La diferència de quatre només es va escurçar quan Vargas va aprofitar un refús de Gerard Camps per posar el 5-2. Amb tot, la reacció local va ser immediata i demolidora. Carles Domènech, amb un aixeca i pica d’esquena a la porteria, va marcar el 6-2 i, en el darrer tram del partit, Sergi Folguera va aprofitar una falta directa per marcar el 7-2 amb una definició neta i contundent que torna a situar al Calafell segon.