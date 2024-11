El Reus Deportiu torna a la rutina de la lliga per mantenir l’invencibilitat contra el Noia

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d’uns caps de setmana intensos a la Champions, el Reus Deportiu Virginias i el Parlem CP Calafell tornen a la rutina de la lliga amb dos partits d’alta intensitat. El conjunt roig-i-negre visita a les 20.30 h la pista del Noia Freixenet per defensar la seva imbatibilitat mentre que els verds tindran un partit emotiu perquè tornarà al Joan Ortoll el seu extècnic, Ferran López, ara al capdavant del Voltregà.

La cita europea no li podia haver anat millor al Reus Deportiu. Els de Jordi Garcia van arrasar en la fase prèvia, sumant victòria rere victòria que no van fer més que pujar els ànims a la plantilla. Els roig-i-negres es van emportar els triomfs per 4-1, contra l’SK Germania Herringen d’Alemanya, per 2-4 al Voltregà i per 5-0 al Follonica italià, fet que els va classificar per a la fase de grups de la Champions. Curiosament, aquest fet ha provocat que la visita d’avui al Pavelló Olímpic de l’Ateneu no sigui la darrera del mes, perquè el 21 de novembre hauran de tornar per disputar el primer enfrontament de la Champions.

El conjunt reusenc afrontava enguany un nou repte a les ordres de Jordi Garcia. Amb les baixes de Sergi Aragonès i David Gelmà, i l’única incorporació del jove Guillem Jansà, que ja formava part de la rotació al final de la darrera temporada, els roig-i-negres canviaven el model de joc per un estil més organitzat defensivament. A més, els menys habituals la darrera campanya havien de fer un pas endavant. De moment, aquestes premisses estan funcionant i els resultats estan arribant.

Amb tot, els de Jordi Garcia tenen un repte per aconseguir aquesta temporada. Malgrat que no han perdut encara cap partit, encara han d’aconseguir la primera victòria lluny del Palau d’Esports. Els reusencs han mostrat a la lliga dues cares.

A la Bombonera, els roig-i-negres s’han mostrat més contundents en el seu joc quan són esperonats per la seva afició. D’altra banda, fora de casa han viscut dos partits difícils. En l’estrena, van poder rescatar un punt d’Igualada, però, en la darrera sortida, en van perdre dos contra el Lleidanet Alpicat després de ser igualats en dues ocasions en el marcador.

El Noia Freixenet serà el millor test per comprovar l’estat de forma del Reus Deportiu. El conjunt entrenat enguany per Carlos Cortijo no ha perdut la fiabilitat de la darrera temporada. Tot i començar perdent contra el Calafell, tres victòries consecutives l’han enganxat, a la tercera plaça amb un punt més que el Reus. Així que serà tot un partit de dinàmiques.

Duel d’emocions al Joan Ortoll

El CP Calafell de Guillem Cabestany també recuperarà la jornada de lliga avui després d’un cap de setmana de Champions. Els calafellencs van acabar en segona posició, així que hauran de jugar la WSE Europe Cup, una competició que ja van guanyar ara fa tres temporades amb el seu extècnic, Ferran López.

Precisament, el partit a les 20.30 h al pavelló Joan Ortoll comptarà amb aquest al·licient, perquè López tornarà a la que va ser la seva casa l’any passat per primer cop. Això sí, ara, a les regnes del Voltregà. Els verds buscaran tornar al camí de la victòria després de caure derrotats en el derbi contra el Reus la darrera setmana.