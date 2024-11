El Reus Deportiu és de Champions i el CP Calafell competirà a la WSE Europe Cup

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

Cara i creu per al Reus Deportiu Virginias i el Parlem CP Calafell aquest cap de setmana en la fase prèvia de la WSE Champions League. Els dos equips van disputar els tres partits a la fase de grups en un format intensiu en un mateix cap de setmana en el qual el primer classificat avançava a la següent fase de la Champions, mentre que la resta es distribuïen en la resta de competicions. El Reus Deportiu va assolir l’objectiu i jugarà la Champions, mentre que el CP Calafell s’haurà de conformar amb jugar la WSE Europe Cup després d’acabar en segona posició.

El conjunt reusenc va viatjar a Alemanya per disputar el grup 1 de la prèvia de la Champions. Els reusencs van completar el tràmit amb facilitat. Durant el divendres, els de Jordi Garcia van debutar contra l’equip local, l’SK Germania Herringen als quals van superar per 4-1 amb doblet del capità Joan Salvat i gols de Ferran Giménez i Martí Casas. Els roig-i-negres van confirmar la seva presència a la següent fase a la segona jornada disputada dissabte.

El Reus Deportiu va superar per 2-4 al CP Voltregà de Ferran López, extècnic del Calafell. El duel va tenir més complicacions del que indica el marcador, perquè els osonencs van aconseguir empatar els gols de Maxi Oruste i Martí Casas poc abans del descans. La igualtat va romandre en el marcador fins als darrers cinc minuts de partit els roig- i-negres van rematar la feina. Aquest triomf, sumat a la derrota del Follonica italià contra l’equip alemany, va certificar el passi a la següent ronda.

Ahir, els reusencs van acabar de celebrar el bitllet a la fase de grups endossant-li una maneta al Follonica amb hat-trick d’Arnau Canal i gols de Diego Rojas i Maxi Oruste.

L’expedició roig-i-negra va dedicar les victòries a Quim Carballido, el jove jugador del planter que va morir el darrer divendres. A més, el Reus Deportiu va jugar els partits amb un crespó negre en el seu honor i van guardar un minut de silenci abans del primer partit.

El Reus Deportiu ja coneix els seus rivals a la següent fase, jugarà contra el Barça, el Noia, el Saint Omer francès i els portuguesos FC Porto i l’OC Barcelos en una lligueta que començarà el 21 de novembre i s’allargarà fins al 27 de febrer.

Retorn a l’Europe Cup

El camí del CP Calafell ha sigut més infructuós en aquesta ronda prèvia de la Champions. Els de Guillem Cabestany van començar guanyant a l’RHC Diessbach suís, però va caure contra l’AD Valongo en la seva pista per 3-5 en un duel que va acabar per ser definitiu. Els portuguesos no van fallar cap dels tres encontres i es classifiquen a la Champions.

D’altra banda, com a segon de grup, el Calafell jugarà la WSE Europe Cup, una competició que ja va guanyar la temporada 2021-2022. El seu primer rival a vuitens de final serà l’Igualada i l’eliminatòria es disputarà en dos partits el 30 de novembre i el 14 de desembre.