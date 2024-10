Guillem Cabestany: «Volem fer créixer el Calafell perquè sigui un referent de l’hoquei català»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Com va viure el seu primer derbi provincial contra el Reus Deportiu?

«Em va fer il·lusió tornar al Palau d’Esports. El Reus és un equip al qual li tinc estima perquè vaig estar dos anys com a jugador. La veritat és que feia anys que no tornava, des que era entrenador del Porto, abans de ser seleccionador».

Quines conclusions extreu del duel?

«Va ser la nostra primera derrota a la lliga en quatre partits. Amb tot, puc dir que, a nivell tècnic, estic més satisfet amb aquest duel que d’altres que hem guanyat. El Reus va estar molt encertat al final de la primera meitat i al principi de la segona. Podríem haver jugat millor en el tram final de la segona meitat, però, en general, vam fer un bon partit tenint en compte amb qui jugàvem. El Reus és un equip molt ben treballat».

Coneix des de fa temps al tècnic del Reus, Jordi Garcia.

«I tant. Vaig jugar amb ell i també el vaig entrenar durant un any quan estava en el Vendrell».

Ja us coneixeu tots els secrets a nivell de joc.

«Sí, tot i que fa temps que no jugava contra el Reus per ser seleccionador. Sempre és bonic jugar contra el Reus, perquè t’enfrontes a un equip que s’identifica molt amb el seu entrenador i té múltiples recursos ofensius i defensius».

No fa tant es va proclamar campió del món amb la selecció espanyola d’hoquei. Com es va sentir?

«El dia a dia amb el Calafell em fa sentir que hagi passat una eternitat, però va ser fa unes poques setmanes. Va ser una molt bona experiència, vam generar un gran ambient de treball i de grup dins i fora de la pista, això et fa sentir més content encara quan guanyes el mundial. Van ser unes setmanes realment intenses, això sí».

Com va sorgir l’oportunitat d’entrenar el CP Calafell?

«La veritat és que tenia al cap que m’havia arribat el moment de tancar la meva etapa com a seleccionador. La trucada del Calafell i el moment de comunicar la meva decisió a la Federació va ser gairebé al mateix moment. Llavors, buscava un lloc on poder fer les coses bé, un projecte ambiciós. Potser no en títols, com respecte al creixement. I a Calafell ens hem trobat molt a gust».

Quin objectiu s’ha posat?

«El meu objectiu és gaudir cada dia d’aquest treball. Hem creat un ambient molt positiu de treball. De derrotes arribaran, de fet, la primera va ser diumenge passat, però no ens faran perdre la línia de treball i la il·lusió de continuar creixent. Segur que amb la bona feina els resultats esportius arribaran. No sé què passarà al final de la temporada, però espero que en dos o tres anys mirar enrere i veure un Calafell que ha crescut en equips de la base i en la imatge del club. No podem parlar de títols, això és una tasca realment complicada, però sí que veurem un Calafell amb una identitat forta i que sigui un referent en el món de l’hoquei català».

Com va ser el seu aterratge al club? Va acabar el Mundial i, en una setmana, va agafar les regnes del Calafell per guanyar la Lliga Catalana.

«Dos dies després de guanyar el Mundial ja estava al Joan Ortoll dirigint el primer entrenament. Va ser una mica estressant, però va anar molt bé. Crec que, com la darrera etapa va tancar deixant bona boca, s’ha generat una energia positiva que ha fet que no hi hagi ni tensió ni baixada emocional. Amb tot, per experiència puc dir que en algun moment m’arribarà una mica la ressaca emocional i física. Preparar un Mundial és molt estressant i no he parat de competir des de llavors, però ja tindré temps per descansar a Nadal, ara toca continuar la feina».

Arriba al projecte amb Roger Molina com el teu home de confiança i company de projecte.

«El primer i gran motiu és que jo, com a entrenador, vull els millors al meu costat i Roger Molina és el millor entrenador de porters del món. A més, tinc una llarga història amb ell. Vaig compartir vestuari amb ell amb el Reus. Després, el vaig entrenar al Vendrell. Tenim una bona sintonia i entenem l’hoquei de la mateixa forma. He treballat amb ell també en la meva etapa en el Porto i em va acompanyar a la selecció espanyola per guanyar el Mundial plegats. Evidentment, era una prioritat tenir-ho aquí. Quan em va trucar el Calafell, abans d’avançar qualsevol conversa els vaig dir que jo volia al Roger Molina amb mi. És un pilar fonamental, treballem plegats, ell s’encarrega de ser entrenador de porters i, al mateix temps, és coordinador de la base. A més, ens ha ajudat a engegar el nou equip d’hoquei adaptat».

Què ha de veure sobre la pista per estar orgullós?

«Orgullós ja estic, penso que l’equip està funcionant bastant bé. Sobretot, estic satisfet perquè hem establert una bona línia de treball i els jugadors mostren il·lusió per millorar. El que més orgull em generarà com a entrenador és veure com, en uns mesos, els jugadors veterans mantenen i pugen el seu nivell i els joves evolucionant i pujant el nivell. A nivell col·lectiu, hem de minimitzar els errors i això farà que l’equip sigui molt més competitiu del que ja està sent ara. Això farà que no només ens plantem a Reus i fem un bon partit, sinó que ens farà guanyar».